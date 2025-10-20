Hetek óta keresik az eltűnt 16 éves lányt

Hírlevél

Szeptember elején még a gyermekotthonban volt Lakatos Mária. Az eltűnt lányt a rendőrök nagyon szeretnék megtalálni, segítsen nekik.
Hónapok óta nem érkezett hír a 16 éves Kakatos Máriáról, aki szeptember végén tűnt el Komáromban. A rendőrség nagy erőkkel keresi, és a lakosság segítségét kéri az eltűnt lány felkutatásához - írja a Borsonline.hu.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt lány felkutatásában.
Forrás: Police.hu

Eltűnt 16 éves lány Komáromban

Lakatos Mária szeptember 25-én ment el a gyermekotthonból, ahol lakik és ahová azóta sem tért vissza. A rendőrök közzétették a személyleírását és a fotóját, hátha látja valahol valaki. Ez alapján

 körülbelül 160 centiméter magas, vékony, hosszú szőke haja és kék szeme van.

A lány fényképe a körözés érvényessége alatt ide kattintva tekinthető meg. A rendőrök azt kérik, hogy az, aki bármilyen információval rendelkezik arról, hol van a lány, jelentkezzen a 06/34-517-777-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést névtelensége megőrzése mellett a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

