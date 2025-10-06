Friss fotó készült a 12 éve eltűnt lányról – Ön látta?

2013 őszén rejtélyes módon nyoma veszett Bangó Margaréta Gizellának, akit a családja Eszminek becézett. A napokban a Facebookon megosztottak egy élethű ábrázolást a 12 éve eltűnt salgótarjáni lányról - írta meg a Nool.hu. A szerkesztett kép hitelesen bemutatja, hogyan nézne ki ma Eszmi.

A hatóságok sosem zárták le az eltűnt nő ügyét, Eszmi a figyelem középpontjába került

Kép forrása: Facebook / Eltűnt emberekért-megoszthatod



Az Eltűnt emberekért – megoszthatod! Facebook-csoportban található a fotó

Sokan abban reménykednek, hogy a realisztikus ábrázolás segíteni fogja Eszmi felkutatását. A lány 14 éves korában tűnt el, éppen a testvéréhez tartott az iskolából, azonban soha nem ért oda. Utoljára délután fél négy körül látta őt a közeli buszmegállóban egy szemtanú, azonban a buszsofőrök arról adtak tájékoztatás, hogy a lány egyik járatra sem szállt fel. A rendőrség hiába kezdte meg azonnal a keresést, a tinédzsert nem találták meg. Mivel aznap nem működött az iskolához közeli térfigyelő kamera, ezért máig rejtély, hogy mi történhetett pontosan.

Szeptember 26-án nem tért haza egy szintén 14 éves szabadszállási lány. A gyermeket szerencsésen megtalálták, egy háromgyerekes édesanya tarthatta fogva.