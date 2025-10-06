Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Eszmi

Friss fotó készült a 12 éve eltűnt lányról – Ön látta?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
2013. októberében köddé vált a salgótarjáni Bangó Margaréta Gizella.12 évvel később, a Facebookon megosztottak róla egy szerkesztett képet, ami realisztikusan ábrázolja, hogyan nézhet ki jelenleg az eltűnt Eszmi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eszmieltűnt személyiskolaFacebookszemtanú

2013 őszén rejtélyes módon nyoma veszett Bangó Margaréta Gizellának, akit a családja Eszminek becézett. A napokban a Facebookon megosztottak egy élethű ábrázolást a 12 éve eltűnt salgótarjáni lányról - írta meg a Nool.hu. A szerkesztett kép hitelesen bemutatja, hogyan nézne ki ma Eszmi. 

A hatóságok sosem zárták le az eltűnt nő ügyét, Eszmi a figyelem középpontjába került
A hatóságok sosem zárták le az eltűnt nő ügyét, Eszmi a figyelem középpontjába került
Kép forrása: Facebook / Eltűnt emberekért-megoszthatod
 

Az Eltűnt emberekért – megoszthatod! Facebook-csoportban található a fotó

Sokan abban reménykednek, hogy a realisztikus ábrázolás segíteni fogja Eszmi felkutatását. A lány 14 éves korában tűnt el, éppen a testvéréhez tartott az iskolából, azonban soha nem ért oda. Utoljára délután fél négy körül látta őt a közeli buszmegállóban egy szemtanú, azonban a buszsofőrök arról adtak tájékoztatás, hogy a lány egyik járatra sem szállt fel. A rendőrség hiába kezdte meg azonnal a keresést, a tinédzsert nem találták meg. Mivel aznap nem működött az iskolához közeli térfigyelő kamera,  ezért máig rejtély, hogy mi történhetett pontosan.

Szeptember 26-án nem tért haza egy szintén 14 éves szabadszállási lány. A gyermeket szerencsésen megtalálták, egy háromgyerekes édesanya tarthatta fogva. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!