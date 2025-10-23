Zavartan viselkedett a magyar családapa az eltűnése előtt

Október 20-án a szombathelyi munkahelyétől nem messze eltűnt egy fiatal családapa. Párja és a kislánya is nagyon szeretné, ha hazatérne Lukóczki László – írta meg a Bors, amely azt is kiderítette, lelki gondjai lehetnek, mert zavartan viselkedett azelőtt, hogy nyoma veszett.

Lukóczki László október 20-án eltűnt

Fotó: Police.hu

Nem jellemző ez az eltűnt családapára

A férfi igyekezett olyan sok időt tölteni a családjával, amilyen sokat csak tudott. Ha elment, mindig hozzátette, hogy siet vissza, hétfőn viszont ilyet nem hallottak tőle. 11 óra körül tűnt el a szombathelyi Puskás Tivadar utcából rejtélyes körülmények között.

A telefonja ki van kapcsolva, semmit nem tudunk róla. Nagyon aggódunk!"

– magyarázta a testvére a lapnak.

A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek, aminek talán köze lehetett hozzá, hogy elvált a szerelmétől"

– árulta el a nő, hozzátéve: napok óta nem alszanak és már a szomszédok is a férfit keresik.

Lukóczki László fényképét és a személyleírását a rendőrség oldalára is feltették, hátha látja valaki és tud segíteni abban, hogy előkerüljön.

A 31 éves férfi Nyírbátorban született 1994. január 24-én. 166-170 cm magas, vékony, rövid a haja és általában körszakállat visel, bal csuklóján pedig mindig egy sötét, gyöngyökből álló karkötő van. Eltűnésekor fekete DRK szett volt rajta, egy melegítőnadrág és egy felső, amihez fekete cipőt vett fel.

A rendőrség munkatársai azt kérik, ha tudja, hol van a képen látható férfi, hívja a 112-öt vagy jelentkezzen a Vasvári Rendőrkapitányságon, amelynek az elérhetőségét ide kattintva tudhatja meg. A férfi rokonait is keresheti az ebben a posztban található telefonszámon.

