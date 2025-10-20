Balog Martin Rubennek október 6-án veszett nyoma. A 3. életévét még sem töltött kisgyermek eltűnt, megtalálása érdekében a lakossághoz fordult a Mohácsi Rendőrkapitányság – írta meg a Bama.hu.

Az eltűnt Balog Martin Ruben 2022. október 28-án született Szekszárdon, magyar állampolgár

Kép forrása: Police.hu

Mindenhol keresik az eltűnt gyermeket

A rendőrök azt kérik, ha tud valamit arról, hol lehet most a kisfiú, jelezze a 112-es segélyhívó számon, vagy bármelyik rendőrkapitányságon.

Nem ő az egyetlen kisgyerek, akinek nyoma veszett októberben. Egy nagykőrösi gyermekotthon 11 éves lakója engedély nélkül hagyta el az intézményt, és azóta nem tért vissza. Rajta kívül is sok gyerekért aggódnak a szerettei. Negyvenhat 2012-ben született kislány tűnt el az elmúlt években Magyarországon. Ennyit keresnek a rendőrök, és ezek még csak a lányok és a 13 évesek. Ha megnézné a fényképeiket, kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.