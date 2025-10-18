Hírlevél

matektanár

Ezen a területen veszett nyoma a két hete eltűnt matematika tanárnak

Végre kiderült, hogy merre indult Miklovicz András október 3-án. A férfi két hete eltűnt, életjelet azóta sem adott magáról. Mint kiderült: nem ez az első ilyen eset, korábban megpróbált önkezével véget vetni életének.
matektanárKaszás NikolettMiklovicz Andrásöngyilkossági kísérletPiliscsabaeltűnt

Kaszás Nikolett eltűnése után nem sokkal egy azóta sem talált matektanár eltűnése is felkeltette a közvélemény figyelmét. Miklovicz András, az 55 éves pedagógus október 3-án indult el otthonából ismeretlen helyre és azóta sem tért haza. A férfit a Pilisben keresik, ám, hogy pontosan merre indult el, azt most elárulta a családja - írta a Borsonline.hu.

MIKLOVICZ ANDRÁS, MIKLOVICZANDRÁS, Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személy
Miklovicz András október 3-án indult el ismeretlen helyre, azóta eltűntként van nyilvántartva a rendőrség adatbázisában
Fotó: police.hu

Piliscsabára indult az eltűnt férfi

A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról. Kérünk mindenkit, aki a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes. A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban”

 – közölte az eltűnt férfi családja. 

A Borsonline kiderítette, hogy legalább egy alkalommal korábban is nyoma veszett a férfinek. Ekkor a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat eredt a nyomába és egy sikertelen öngyilkossági kísérletet követően találták meg a Pilis-tető alatti rét bokros területén. A matektanárra akkor egy biciklis talált rá, aki azonnal segítséget hívott és végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Miklovicz András utolsó ismert ruházata: 

  • szürke sportcipő
  • fekete nadrág
  • kék póló
  • zöld melegítőfelső
  • zöld steppelt pufimellény 
  • baseball sapka. 

Bal kezén egy korábbi sérülés miatt egy fehér kötés látható. 

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

 

