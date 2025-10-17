Döbbenetes részlet látott napvilágot az eltűnt matektanár ügyében

Az Eltűnt emberekért- megoszthatod! Facebook csoportban a napokban tették közzé azt az információt, amit az eltűnt matematikatanár egyik rokona osztott meg a nyilvánossággal. Miklovicz András szerettei arra tippeltek, hogy a Visegrádi hegységbe vagy a Pilisbe indult az 55 éves férfi, oda, ahol Kaszás Nikolettet megtalálták. Úgy tűnik, nem tévedtek.

Fejlemények az eltűnt matematikatanárról, Fotó: police.hu

A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról "

- olvasható a közösségi oldalon, amelyben arra kérnek mindenkit, aki "a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes. A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban."

Ha látja az eltűnt matematikatanárt, telefonáljon!

Ahogy mi is megírtuk, a férfi pontosan két héttel ezelőtt, október 3-án, pénteken indult útnak Budapestről, azóta nem adott magáról életjelet. Közzétették a fotóját a police.hu-n, hogy ha látja valaki, jelentkezzen.

Az már a közösségi oldalról derült ki, hogy szürke sportcipőben, fekete nadrágban, kék pólóban, zöld melegítőfelsőben, zöld steppelt pufimellényben lehet. Hozzátették: baseball sapka volt a fején, amikor utoljára látták.

Rokonai és a rendőrök is azt kérik, hogy jelentkezzen, ha látja valahol. Besétálhat a rendőrkapitányságra, ami a Stefánia út 83-85 szám alatt található a 14. kerületben, de telefonon is tehet bejelentést. A rendőrséget a 36 (1) 461-8150- ös számon érheti el, de hívhatja a 112-öt vagy a +36 (30) 984-6816-os telefonszámot is, amin a családjával beszélhet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.