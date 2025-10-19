Ezt gondolják ismerősei az eltűnt matematikatanárról

Az október 3-án eltűnt matematikatanár, az 55 éves Miklovicz András Budapestről indult el. Napokig nem volt biztos, de a rokonai már kezdettől sejtették, hogy ő is a Pilisben lehet. Ott, ahol a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet végül szeptember 28-án óriási összefogással holtan megtalálták. Amikor a közösségi oldalon megjelent a hír, hogy korábban már megpróbált végezni magával, többen is késztetést éreztek arra, hogy hozzászóljanak.
Az eltűnt matematikatanár sorsa kísértetiesen hasonlít Kaszás Nikolett sorsára
Nem csak a helyszín az, ami összeköti kettejüket: Miklovicz Andrást és Kaszás Nikolettet. Az a kommentcunami is, amelyben őrült találgatással próbálják megfejteni a rejtélyt az emberek azzal kapcsolatban, mi történhetett. Azonnal megjelentek a rosszindulatú emberek gyalázkodó kommentjei, azoké, akik azt hiszik, mindenhez jobban értenek, mint mások. Azoké, akik a saját nevükkel és fotójukkal járatják le magukat egy ország előtt mit sem törődve azzal, hogy Miklovicz András szerettei is olvashatják sértő, bántó, égetően fájó üzeneteiket. Mellettük próbálnak szóhoz jutni a jó emberek.
Az eltűnt matematikatanár ismerősei szerint a férfi nagyon intelligens és okos ember.
Mielőtt bárki megkérdezné, hogy honnan tudom, magas az IQ-ja, a férjem gimnáziumi osztálytársa volt. Eszméletlen okos, intelligens ember. Az életét arra tette fel, hogy a fiatalokat tanítsa, a munkájának él
- írta az egyikük.
Segítsen megtalálni az eltűnt matematikatanárt
Két napja derült ki, hogy a pedagógust a Pilis hatalmas területén belül pontosan melyik területen kell keresni.
A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról "
- olvasható az Eltűnt emberekért- megoszthatod! Facebook csoportban közzétett posztban, amelyben arra kérnek mindenkit, aki "a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes. A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban."
A férfi fotóját is közzétették a police.hu oldalon, hátha látja valaki, és tud segíteni a szeretteinek.
Az már a közösségi oldalról derült ki, hogy szürke sportcipőben, fekete nadrágban, kék pólóban, zöld melegítőfelsőben, zöld steppelt pufimellényben lehet. Hozzátették: baseball sapka volt a fején, amikor utoljára látták.
Rokonai és a rendőrök is azt kérik, hogy jelentkezzen, ha látja valahol. Besétálhat a rendőrkapitányságra, ami a Stefánia út 83-85 szám alatt található a 14. kerületben, de telefonon is tehet bejelentést. A rendőrséget a 36 (1) 461-8150- ös számon érheti el, de hívhatja a 112-öt vagy a +36 (30) 984-6816-os telefonszámot is, amin a családjával beszélhet.
A gonosz kommentelők is inkább induljanak útnak és keressék meg! Ha meg segíteni nem tudnak, legalább ne ártsanak a családnak a bejegyzéseikkel.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.