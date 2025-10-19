Ezt gondolják ismerősei az eltűnt matematikatanárról

Az október 3-án eltűnt matematikatanár, az 55 éves Miklovicz András Budapestről indult el. Napokig nem volt biztos, de a rokonai már kezdettől sejtették, hogy ő is a Pilisben lehet. Ott, ahol a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet végül szeptember 28-án óriási összefogással holtan megtalálták. Amikor a közösségi oldalon megjelent a hír, hogy korábban már megpróbált végezni magával, többen is késztetést éreztek arra, hogy hozzászóljanak.

Fejlemények az eltűnt matematikatanárról, Fotó: police.hu

Az eltűnt matematikatanár sorsa kísértetiesen hasonlít Kaszás Nikolett sorsára

Nem csak a helyszín az, ami összeköti kettejüket: Miklovicz Andrást és Kaszás Nikolettet. Az a kommentcunami is, amelyben őrült találgatással próbálják megfejteni a rejtélyt az emberek azzal kapcsolatban, mi történhetett. Azonnal megjelentek a rosszindulatú emberek gyalázkodó kommentjei, azoké, akik azt hiszik, mindenhez jobban értenek, mint mások. Azoké, akik a saját nevükkel és fotójukkal járatják le magukat egy ország előtt mit sem törődve azzal, hogy Miklovicz András szerettei is olvashatják sértő, bántó, égetően fájó üzeneteiket. Mellettük próbálnak szóhoz jutni a jó emberek.

Az eltűnt matematikatanár ismerősei szerint a férfi nagyon intelligens és okos ember.

Mielőtt bárki megkérdezné, hogy honnan tudom, magas az IQ-ja, a férjem gimnáziumi osztálytársa volt. Eszméletlen okos, intelligens ember. Az életét arra tette fel, hogy a fiatalokat tanítsa, a munkájának él

- írta az egyikük.

Segítsen megtalálni az eltűnt matematikatanárt

Két napja derült ki, hogy a pedagógust a Pilis hatalmas területén belül pontosan melyik területen kell keresni.

A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról "

- olvasható az Eltűnt emberekért- megoszthatod! Facebook csoportban közzétett posztban, amelyben arra kérnek mindenkit, aki "a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes. A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban."