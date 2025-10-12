Hírlevél

Rendkívüli

Folyamatosan keresik a 49 éves, esztergomi mentőállomás vezetőjét, Jurák Krisztiánt, aki még csütörtökön, október 9-én veszett a Dunába. A rendőrség hivatalos oldalán is szerepel a fotója az eltűnt személyek között, akit utoljára sötét melegítőben, szürke felsőben és sapkában láttak.
Továbbra is keresik a 49 éves Jurák Krisztiánt, az esztergomi mentőállomás vezetőjét, aki még október 9-én, csütörtökön tűnt el a Dunában. A mentőst azóta sem találják. A férfi fényképe még mindig szerepel az eltűnt személyek között a police.hu oldalon. Utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták. A keresés továbbra is nagy erőkkel zajlik a folyó térségében - írta a Kemma.hu.

Eltűnt mentős után aggódnak
Eltűnt mentős után aggódnak
Fotó:  Police.hu 

Az eltűnt férfi bajtársai is megszólaltak

A 49 éves, Jurák Krisztián több mint húsz éve dolgozott az Országos Mentőszolgálatnak, és az esztergomi mentőállomás vezetőjeként munkatársai szerint mindenki ismert, és mindenkinek segített. A kollégák mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesültek az eltűnéséről, és elmondásuk szerint az elmúlt időszakban személyes nehézségek is terhelték a mentős életét.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán tett közzé posztot az esetről, amelyben leírták, hogy reménykednek: bajtársuk talán mégis épségben van. A közösség és a mentőszolgálat is nagy erőkkel és együttérzéssel vesz részt a keresésben.

Több, mint egy hete egy nő tűnt el család otthonából, akit azóta is keresnek, de testvére szerint egy férfi állhat minden hátterében.

 

