Továbbra is keresik a 49 éves Jurák Krisztiánt, az esztergomi mentőállomás vezetőjét, aki még október 9-én, csütörtökön tűnt el a Dunában. A mentőst azóta sem találják. A férfi fényképe még mindig szerepel az eltűnt személyek között a police.hu oldalon. Utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták. A keresés továbbra is nagy erőkkel zajlik a folyó térségében - írta a Kemma.hu.

Eltűnt mentős után aggódnak

Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi bajtársai is megszólaltak

A 49 éves, Jurák Krisztián több mint húsz éve dolgozott az Országos Mentőszolgálatnak, és az esztergomi mentőállomás vezetőjeként munkatársai szerint mindenki ismert, és mindenkinek segített. A kollégák mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesültek az eltűnéséről, és elmondásuk szerint az elmúlt időszakban személyes nehézségek is terhelték a mentős életét.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán tett közzé posztot az esetről, amelyben leírták, hogy reménykednek: bajtársuk talán mégis épségben van. A közösség és a mentőszolgálat is nagy erőkkel és együttérzéssel vesz részt a keresésben.

