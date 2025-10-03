Eltűnt nagymama: száz embert várnak az élőláncos, drónos keresésre

Már eddig is nagyon sokan próbáltak segíteni a gönci Horváth családnak - kezdi a cikkét a Boon.hu. Akárcsak a Pilisben eltűnt, 27 éves Kaszás Nikolett, a a 67 éves Horváth Albertné rokonai is mindent megtesznek azért, hogy előkerítsék a szerettüket.

Nagy erőkkel folytatódik a Göncről eltűnt nő kutatása

Forrás: police.hu

A lajosmizsei születésű asszony szeptember 24-én délután indult el valahová otthonról. Azóta nem jelentkezett, nem adott magáról életjelet. A rendőrök is szeretnék megtalálni. Az Encsi Rendőrkapitányság munkatársai a police.hu oldalon közzétették a fényképét és a személyleírását, hátha látja valahol valaki.

Eszerint az idős asszony 160 centiméter magas, átlagos testalkatú, a haja vállig érő, őszes-fekete színű, a szeme pedig barna.

Az eltűnt asszony férje kétségbeesett

Horváth Albert szó szerint minden követ megmozgat, hogy megtalálja a párját. Plakátokat ragasztott ki Göncön, még nyomravezetői díjat is felajánlott annak, aki segít a nyomára bukkanni. Már szinte mindenki a demenciában szenvedő Horváthné miatt aggódik a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kisvárosban.

Máskor is előfordult már, hogy elment, de mindig megkerült. Megtaláltam az állomáson, az úton, vagy valamelyik szomszéd faluban. Telefonáltam a családnak, ismerősöknek, és valaki mindig rátalált. Most viszont nyolc napja nincs nyoma. Drónokkal, rendőrökkel, csónakkal a vízen is kutatták, mentőcsapatok kutyákkal járták a környéket. De nem találjuk. Szombatra nagy keresést terveznek, száz embert is mozgósítanának. Polgárőrök, polgármesterek, mindenki próbál segíteni."

– mondta a helyi portálnak megtörten az idős ember, aki amiatt is aggódik, mert a felesége nem az évszaknak megfelelő öltözékben indult el. Még mindig papucsban és lenge nyári ruhában lehet.

Azóta volt eső, hideg. Ha kint van valahol, könnyen kihűlhetett. Félek, hogy leült egy bokor alá, és ott történt meg a baj. Fel vagyok készülve a legrosszabbra… Arra viszont nem, hogy soha ne találjuk meg. Úgy nem tudok élni, ha nem lesz meg a mama"

– tette hozzá elcsukló hangon.

Akárcsak Kaszás Nikolett esetében, Horváthnénál is van egy nagy gond. Hatalmas az a terület, amelyet át kell kutatni, ezért lehetséges az, hogy még nem találták meg, hiába keresték kutyákkal, drónokkal, kocsival, sőt, még quaddal is. A Gönc Városi Önkéntes Tűzoltók is bekapcsolódtak a keresésébe.

A rendőrség munkatársai csónakkal vizsgálták a folyót, még holttestkereső kutya is érkezett a Nyíregyházi Rendőrkapitányság kutyás egységétől"

– mondta a Boon.hu-nak Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke, akik több sikeres kutatásban is részt vett az elmúlt hetekben. A szombatra tervezett nagy keresést, akárcsak Kaszás Nikolett esetében, a szakember szerint alaposan meg kell tervezni.