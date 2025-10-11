Egy rejtélyes férfinek lehet köze a magyar nő eltűnéséhez

Már több mint egy hete eltűnt a 41 éves, jászjákóhalmai Péter Csilla, akit a családja utoljára a szülei házában látott. Arról, hogy hol van, azóta sem tudnak semmit. Rokonai azóta keresik a választ, a nőt már rendőrök is keresik - írta meg a Bors.

Az eltűnt Csilla testvére szerint egy férfi tarthatja fogságban testvérét

Fotó: Police.hu

Új részletek az eltűnt Péter Csilla ügyében: "Biztosan ezzel a férfival van"

Csilla egyik családtagja, Katalin új információkkal állt elő azzal kapcsolatban, hol lehet a testvére. Elmondása szerint az eltűnést megelőző napokban még beszélt a húgával, és meggyőződése, hogy egy rejtélyes alak is szerep az ügyben, akivel kapcsolatban állt korábban is.

Biztos vagyok benne, hogy ezzel a férfival van”

– jelentette ki Katalin, aki szerint a szóban forgó férfi „mindenre képes”, és biztos sakkban tartja Csillát. Úgy gondolja, elvette tőle a telefonját, emiatt elérhetetlen a nő.

Nagyon várják haza Csillát

Rokonai egyre kétségbeesettebbek az idő múlása miatt, hiszen Péter Csilla lassan már két hete eltűnt. Katalin azt mondja,

húga Messengeren sem érhető el.

Meggyőződése, a nő már tudja, hogy keresik. Különösen nehéz számukra ez az időszak, hiszen Csillát a gyermeke is nagyon várja haza.

Hiába telt el hosszú idő, a rendőrségi eljárásban nem történt áttörés. A hatóság annyit közölt a lappal, hogy még keresik a nőt, és az ügy releváns adatai megtalálhatóak a körözési oldalán.

Rózsaszín papucsban indult el, Kecskeméten láthatták utoljára

Péter Csilla különös körülmények között hagyta el a szülei otthonát: utoljára egy rózsaszín papucsban és köntösben látták. Katalin azt mondta, sok bejelentés érkezett arról, hol láthatták, de a remények hamar szertefoszlottak. Eltűnése után egy nappal több szemtanú is azt állította, hogy őt látta Jászapátin, ahol egy helyi boltban tűnt fel, de az egyik kecskeméti piacon is őt vélték felfedezni.

Már átnézték azokat a helyeket, ahova esetleg visszamehetett, azokon a címeken, amiket leadtam, már nincs ott a húgom”

– mondta megtörten.

Így családja számára nem marad más, mint az, hogy tovább keresik a nőt, és bíznak abban, hogy épségben előkerül.