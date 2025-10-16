Saját magukat jelentették be eltűnt személyként

Bár sokan ismerik a mulatságos kocsmai történeteket, a Kecskeméti Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület egy példa nélküli esettel találta szemben magát. Csütörtök hajnalban rendkívül szürreális segélykérés érkezett hozzájuk: két, az ötvenes éveiben járó, ittas férfi jelezte, hogy eltűntek, saját magukat jelentették be elveszett személyként - írta a Baon.hu.

Eltévedtek részegen, ezért eltűnt személyként bejelentették magukat (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Kutyákkal keresték a két eltűnt férfit

A két férfi a szerda esti iszogatás után indult haza, de a buszról leszállva, ittas állapotukból adódóan rossz irányba indultak el a Kecskemét és Szentkirály közötti tanyavilágban. Több órás sikertelen bolyongás után fordultak a hatóságokhoz.

A rendőrség azonnal megkezdte a két férfi felkutatását, és telefonon tartotta velük a kapcsolatot. A keresés azonban egy óra elteltével sem járt sikerrel, majd a helyzet tovább nehezedett, amikor a férfiak telefonja lemerült és a kapcsolat megszakadt. Bár a távolból meghallották a rendőrségi szirénákat, ekkor már nem tudtak kommunikálni.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság ekkor, hajnali 1 óra körül, kérte a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület segítségét. A mentőcsapat 3 fővel, területkutató kutyával, hőkamerás drónnal, földi hőkamerával és más technikai eszközökkel érkezett a tanyavilágba.

A kutatás megkezdése után nem sokkal azonban érkezett a hír, hogy egy járőr kolléga megtalálta az elkóborolt férfiakat egy szántóföld közepén. A mentőegyesület átvizsgálta a két ittas barátot, de szerencsére egyiküknek sem esett baja.

A történet hiába humoros, a két férfi kalandja könnyen tragédiába fordulhatott volna. A bolyongás ideje alatt az éjszakai hőmérséklet ugyanis mindössze 3,5 fok körül mozgott.

A jelentősen ittas állapotban lévő férfiak a tanyavilágban komoly veszélynek voltak kitéve, ittas állapotban nem tudták volna magukat ellátni és kóros kihűlést szenvedhettek volna. Csak a gyors riasztásnak, valamint a rendőrség és a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület azonnali, összehangolt beavatkozásának köszönhették, hogy épségben megúszták az éjszakai eltévedést.