baleset

Felborult egy csónak, négy emberből csak hárman úsztak ki a partra – fotókkal

Felborult egy csónak a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, amelyben négyen tartózkodtak. A mentőegységek azonnal megkezdték a kutatást, miután hárman kijutottak a partra, egy ember azonban eltűnt a vízben.
baleseteltűnt személyHortobágy-Berettyó-főcsatornacsónakPüspökladánykeresőkutyaeltűntkeresőcsapatok

Súlyos baleset történt kedden, délután 3 óra körül a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, Püspökladány térségében. Egy csónak felborult, amelyben négy személy tartózkodott. Hármuknak sikerült a partra menekülniük, azonban egy embert elnyelt a víz és eltűnt. Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére azonnal nagy erőkkel érkeztek a mentőegységek, a felborult csónakhoz mentőhelikopter, kutatóegységek, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is kivonultak - írta a Haon.hu.

Eltűnt egy ember, miután felborult a csónakjuk
Eltűnt egy ember, miután felborult a csónakjuk
Fotó: Tóth Imre / haon.hu

A négy emberből hárman a partra tudtak úszni, egy eltűnt

Papp-Kunkli Nóra szóvivő megerősítette a Haon.hu értesüléseit: a csónakban tartózkodó négy ember közül hárman kiúsztak a partra, azonban egy férfi a vízben maradt, akit továbbra is keresnek.

A püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal keresték a bajbajutottat, valamint a helyszínre vonultak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is. A műszaki mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A keresést éjszakára felfüggesztette az egység

- mondta a szóvivő.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset egyik túlélőjét, egy húsz év körüli férfit további megfigyelésre kórházba szállították.

Az eltűnt személy utáni keresést kedden sötétedéskor, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették. A kutatást a mentőegységek és a hatóságok szerdán folytatják.
A mentésről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Nemrég a Balatonon kellett megmenteni egy hórgászt, akinek felborult a csónakja, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

