Eltűnt egy tini testvérpár Budapestről – jelentkezzen, aki látta őket!

Nagy erőkkel keresik a hatóságok azt a testvérpárt, akik nyomtalanul eltűntek Budapest XI. kerületéből - számolt be róla a Police.hu.

Fotó: Police.hu

Nyomtalanul eltűntek

Az eltűnt fiatalokat legutóbb október 9-én este láttak, azóta azonban sem családtagjaik, sem barátaik nem tudnak kapcsolatba lépni velük. A kisfiú 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű. A lány 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága az eltűnés körülményeit vizsgálja, és nagy erőkkel keresi a gyerekeket.

A hatóság felhívást tett közzé, amelyben a lakosság segítségét kéri: aki bármilyen információval rendelkezik a testvérpár hollétéről, hívja a 112-es segélyhívót, vagy névtelenül jelezheti a Telefontanún keresztül a 06-80/555-111-es számon.

