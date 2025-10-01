Megtalálták a nagy erőkkel keresett tinilányt, megszökött elrablóitól

Hírlevél

2025. szeptember 26-án nem érkezett haza egy 14 éves szabadszállási lány. A család azonnal a rendőrséghez fordult, hosszú napokig keresték az eltűnt gyermeket. Szerdán az édesanya arról számolt be közösségi média csatornáján, hogy lányát szerencsésen megtalálták.
Szeptember 26-án köddé vált egy 14 éves szabadszállási kislány. Az eltűnt tinédzsert nagy erővel kereste a kamasz családja, és a rendőrség. Ma az édesanya a közösségi médiában tájékoztatott arról, hogy gyermeke meglett- írta meg a Baon.hu. A gyermeket a rendőrség is körözte eltűntként.

Az eltűnt lány napokig semmi életjelet nem adott magáról
Fotó: Csudai Sándor -  Origo (Illusztráció)

Továbbra is eltűntként keresték Zsanettet

Az édesanya szerdán posztolt egy Facebook-bejegyzést, amiben arról írt, hogy lánya kedden végül hazatért. Egy hozzászólásban azt írta, hogy elrabolták a 14 éves lányát, akit egy háromgyermekes édesanya tartott fogva. Zsanettet végül Nagykátán találták meg. A police.hu oldaláról már eltávolították a korábban közzétett körözési felhívást.

