Megtalálták a nagy erőkkel keresett tinilányt, megszökött elrablóitól

Szeptember 26-án köddé vált egy 14 éves szabadszállási kislány. Az eltűnt tinédzsert nagy erővel kereste a kamasz családja, és a rendőrség. Ma az édesanya a közösségi médiában tájékoztatott arról, hogy gyermeke meglett- írta meg a Baon.hu. A gyermeket a rendőrség is körözte eltűntként.

Az eltűnt lány napokig semmi életjelet nem adott magáról

Fotó: Csudai Sándor - Origo (Illusztráció)

Továbbra is eltűntként keresték Zsanettet

Az édesanya szerdán posztolt egy Facebook-bejegyzést, amiben arról írt, hogy lánya kedden végül hazatért. Egy hozzászólásban azt írta, hogy elrabolták a 14 éves lányát, akit egy háromgyermekes édesanya tartott fogva. Zsanettet végül Nagykátán találták meg. A police.hu oldaláról már eltávolították a korábban közzétett körözési felhívást.

Július elején 16 éves fiú tűnt el Fejér megyéből. A fiú testét égési sérülések borították, a hatóságok a lakosság segítségét kérik.