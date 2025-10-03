Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

Felföldi Ágota

Életjelet adott magáról a Zanzibáron eltűnt magyar nő

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendőrség és a család megkönnyebbülésére megkerült a siklósi Felföldi Ágota, akinek nyoma veszett a Zanzibáron. Az eltűntnek hitt nő Facebook-oldalán nyugtatta meg ismerőseit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felföldi ÁgotaZanzibárbaneltűntFacebookcsaládrendőrség

Megszűnt a rendőrségi körözés az eltűntként nyilvántartott Felföldi Ágota ügyében, akit a Pécsi Rendőrkapitányság keresett. A 40 éves, siklósi lakhelyű nő, aki szeptember 29-e óta nem adott magáról életjelet, a Facebookon jelentkezett be, ezzel jelezve, hogy megkerült. Végül a rendőrség honlapjáról is lekerült a körözési adatlapja.

Előkerült a Zanzibárban eltűnt nő (Illusztráció)
Előkerült a Zanzibárban eltűnt nő (Illusztráció)
Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Aslan / Anadolu via AFP/Mehmet Aslan

Zanzibáron eltűnt, de újra élet jelet adott

Előkerült Felföldi Ágota, akit a rendőrség és a család is keresett, miután szeptember 30-án nem érkezett meg Budapestre a Zanzibárról induló géppel. A nő még a dohai repülőtéren, az átszállás során beszélt utoljára édesapjával.

Eltűnésének idején aggodalmat keltettek a nő nyilvános Facebook-oldalán megosztott, furcsa bejegyzések, melyekben korábban egy súlyosnak tűnő, Zanzibáron szerzett sérülésről is írt.

A korábban eltűnéséről írt cikket elolvashatják az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!