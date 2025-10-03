Életjelet adott magáról a Zanzibáron eltűnt magyar nő

Megszűnt a rendőrségi körözés az eltűntként nyilvántartott Felföldi Ágota ügyében, akit a Pécsi Rendőrkapitányság keresett. A 40 éves, siklósi lakhelyű nő, aki szeptember 29-e óta nem adott magáról életjelet, a Facebookon jelentkezett be, ezzel jelezve, hogy megkerült. Végül a rendőrség honlapjáról is lekerült a körözési adatlapja.

Előkerült a Zanzibárban eltűnt nő (Illusztráció)

Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Aslan / Anadolu via AFP/Mehmet Aslan

Zanzibáron eltűnt, de újra élet jelet adott

Előkerült Felföldi Ágota, akit a rendőrség és a család is keresett, miután szeptember 30-án nem érkezett meg Budapestre a Zanzibárról induló géppel. A nő még a dohai repülőtéren, az átszállás során beszélt utoljára édesapjával.

Eltűnésének idején aggodalmat keltettek a nő nyilvános Facebook-oldalán megosztott, furcsa bejegyzések, melyekben korábban egy súlyosnak tűnő, Zanzibáron szerzett sérülésről is írt.

