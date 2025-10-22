49 embert hagyott volna megfulladni az embercsempész, a rendőrök mentették meg őket

A Szegedi Törvényszéken megkezdődött annak a 26 éves litván férfinak a pere, akit különös kegyetlenséggel elkövetett, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolnak. Az embercsempész 2022 tavaszán és nyarán, más litván állampolgárokkal együtt rendszeresen vett részt migránsok fuvarozásában Magyarországon. Ezért korábban már jogerősen hat év börtönbüntetést kapott – írja a Délmagyar.hu.

Hagyta volna meghalni a 49 embert az embercsempész

2022. május 13-án ismét illegális feladatot vállalt: egy magyar rendszámú, háromüléses teherautóval 49 szír határsértőt vett fel a szerb-magyar határ közelében, akiket Bécsbe kellett volna utaztatnia. A litván férfi és ismeretlen társa bezárta a migránsokat a jármű személyszállításra alkalmatlan rakterébe. A 17 köbméteres, szigetelt raktérben nem volt szellőzés, csupán néhány apró furat engedett be minimális levegőt, a bent lévők pedig a zsúfoltság miatt csak állni tudtak.

Utasokkal együtt hagyta az út szélén a járművet az embercsempész

Bő negyedórával az indulás után a teherautó defektet kapott, ezért a férfi félreállt, bekapcsolta a vészvillogót, majd a járművet a bezárt emberekkel együtt magára hagyta. A raktérben perceken belül elfogyott a levegő, az utasok rosszul lettek és dörömbölni kezdtek. A szír határsértőket végül a rendőrök szabadították ki, majd mentőt hívtak hozzájuk.

Szakértők szerint – a körülmények miatt – 70–90 percen belül halálos kimenetelű lett volna az út.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, 12 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak. A férfi tagadta bűnösségét, így ügyében tárgyaláson fognak dönteni.

Október 4-én, közúti ellenőrzésen akadt fenn egy embercsempész Csanádpalota térségében. A román férfi kínai állampolgárokat próbált Szlovéniába szállítani. Eljárás indult ellene, olvasható az Origo cikkében.