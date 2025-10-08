Román embercsempészt fogtak el a magyar rendőrök

A román férfit október 4-én fülelték le, amikor négy kínai állampolgárt próbált Szlovéniába fuvarozni egy bolgár rendszámú autóval. Az utasok nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, az embercsempész pedig tisztában volt vele, hogy a határátlépés feltételei nem adottak - számolt be az esetről a Délmagyar.hu.

A képünk illusztráció!

Fotó: Unsplash

Őrizetben az embercsempész

A férfi ellen több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt indult eljárás. A Makói Járási Ügyészség kezdeményezte, a Szegedi Járásbíróság pedig elrendelte a román férfi letartóztatását, amit a szökés, elrejtőzés és az összebeszélés veszélye indokolt.

