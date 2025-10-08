Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

embercsempész

Román embercsempészt fogtak el a magyar rendőrök

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közúti ellenőrzésen akadt fenn, Csanádpalota térségében. Az embercsempész kínai állampolgárokat próbált Szlovéniába szállítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
embercsempészkínai állampolgárromán embercsempészSzlovéniaCsanádpalota

A román férfit október 4-én fülelték le, amikor négy kínai állampolgárt próbált Szlovéniába fuvarozni egy bolgár rendszámú autóval. Az utasok nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, az embercsempész pedig tisztában volt vele, hogy a határátlépés feltételei nem adottak - számolt be az esetről a Délmagyar.hu.

rendőr, rendőrautó, rendőrség
A képünk illusztráció!
Fotó: Unsplash

Őrizetben az embercsempész

A férfi ellen több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt indult eljárás. A Makói Járási Ügyészség kezdeményezte, a Szegedi Járásbíróság pedig elrendelte a román férfi letartóztatását, amit a szökés, elrejtőzés és az összebeszélés veszélye indokolt.

Mekkora üzlet ma az embercsempészet? A Jard podcast egyik, szeptemberi részében a biznisz szervezettségéről, erőszakos módszereiről és a számok mögötti trendekről mesélt Czukor Gergely rendőr alezredes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!