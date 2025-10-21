Rágyújtotta a házat párjára és annak gyerekeire a féltékeny férfi

Emberölés kísérlete miatt vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki féltékenységből kis híján megölt egy egész családot, miután rájuk gyújtotta a házat – számolt be róla a Borsonline.hu. Az ügy a Budapest Környéki Törvényszék elé került.

Emberölési kísérlet hidegvérrel, a felgyújtott lakás lángjai gyorsan átterjedtek a tetőszerkezetre is

Fotó: Illusztráció (Pixabay/Pexels)

Emberölési kísérlet

A vádlott 2020-ban jött össze egy nővel, és nemsokára hozzá is költözött. A nő egy társasházban lakott a volt férjével Pilisvörösváron, de már évek óta nem voltak együtt. Ennek ellenére a vádlott többször is meggyanúsította a barátnőjét, hogy csalja őt a korábbi férjével, akivel több alkalommal is összeveszett. Ugyanígy veszekedett az élettársa gyerekeivel is, akik közül az egyik szintén a lakásban élt.

2024. augusztus 21-én a vádlott hajnalban ért haza. A férfi bement a szobába, ahol a barátnője aludt, és ismét meggyanúsította azzal, hogy a távollétében lefeküdt a volt férjével. Ezután behozott a konyhából egy ötliteres benzines kannát, aminek tartalmát szétlocsolta. A lakásban ekkor több gyermek is aludt, a legkisebb alig múlt két éves a történtek idején.

Ezt követően begyújtotta a benzint, kiment az utcára, és onnan figyelte a lángokat.

A tűz gyorsan átterjedt a szomszédos helységekre, majd a tetőszerkezet is lángra kapott. A társasház lakóinak sikerült élve kimenekülniük, de az égő házban sok háziállat elpusztult. A kár nagysága meghaladta a 40 millió forintot.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, továbbá több rendbeli rongálás és állatkínzás bűntettével vádolja

– írta meg a Bors.

A főügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki márciusban egy kecskeméti áruház parkolójában szerelemféltés miatt vascsővel megütött és késsel megszúrt egy férfit. A részletekért kattintson az Origóra!