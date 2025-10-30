Halálra verte élettársát, majd lefeküdt aludni

A Miskolci Törvényszék ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki halálra bántalmazta élettársát nagycsécsi közös otthonukban. Bár a pár kapcsolata már évek óta feszült volt, a viszony 2023 decemberében torkollott tragédiába. A bírósági tényállás szerint a 2010 óta tartó együttélés megromlott, olyannyira, hogy a nő 2023 novemberében bántalmazás miatt feljelentést is tett a férfi ellen, amit később állítólag visszavont. A bíróság az elkövetőt emberölés miatt ítélte el – írta a Boon.hu.

Ítélet született a kegyetlen emberölést végrehajtó férfi ellen (Illusztráció)

Fotó: Stop Domestic Abuse

A tragédia decemberben, a késő esti órákban történt, amikor a nő hazaérkezett a munkából. A férfi azonnal kérdőre vonta őt egy korábbi hatósági idézés miatt, majd dührohamában rátámadt a sértettre. A bántalmazás során a nőt több alkalommal, mintegy fél órán keresztül ütlegelte és taposta, főként a fejét és a törzsét. A brutális támadás következtében a nő halálos bordatöréseket szenvedett, ami légzési és keringési elégtelenséget okozott.

Tudta, hogy nem kap levegőt, de nem kért segítséget emberölés

Amikor a férfi észlelte, hogy élettársa már nem lélegzik, nem hívott azonnal segítséget, hanem egyszerűen lefeküdt aludni. Az áldozat halálát csak másnap délután jelentette egy ismerősének.

A vádlott a bíróság előtt bár beismerő vallomást tett, tagadta az ölési szándékot. A törvényszék azonban úgy ítélte meg, hogy a támadás súlyossága és hossza, valamint az áldozattal szemben tanúsított közömbösség egyértelműen bizonyította az ölési szándékot.

A bíróság a férfit aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. Az ítélet tizenöt év szabadságvesztés lett, feltételes szabadulás lehetősége nélkül, továbbá tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

A bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a vádlott korábbi, bántalmazás miatti elítélését és az elkövetés különös kegyetlenségét az élettársa sérelmére. Enyhítő tényezőként csak a részbeni beismerő vallomás került értékelésre.

Az ítélet nem jogerős: a vádlott és védője fellebbezett, az ügyészség pedig három nap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.