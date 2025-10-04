Odalépett a 14 éves lányhoz egy késsel és azt mondta neki, hogy tolja le a nadrágját

Sokkoló bűneset történt 2023 júniusának végén Nagykanizsán. A vádlott a nyílt utcán kiszúrt magának egy zenét hallgató kamaszlányt. A férfi erőszakot akart tenni rajta ott a helyszínen, ám a járókelők gyorsan reagáltak. A férfit azzal vádolják, hogy aljas indokból, felfegyverkezve követett el személyi szabadság sértést. A Nagykanizsai Járásbíróság október 6-án kezdi tárgyalni az ügyet - írta meg a Zaol.hu.

A vádlott a nyílt utcán akart megerőszakolni egy 14 éves lányt, aki a járókelőknek köszönheti a megmenekülését

Fotó: MW

Miután a zenét hallgató tinilány tovább akart menni, a férfi egy közelben lévő autó oldalának lökte, megragadta a derekát miközben erőszakosan markolászta a fenekét.

Még bicska is volt az erőszaktevőnél

A férfi késsel követelte, hogy a 14 éves lány tolja le a nadrágját. Ekkor közbeavatkozott egy középkorú nő, azonban a vádlott nem hagyott fel cselekményével, a kamaszlányra szegezte bicskája hegyét. Azonban, amint egy középkorú férfi is közelebb lépett, a pedofil azonnal elengedte a lányt, és futva menekülni kezdett.

Szeptemberben egy kutyát sétáltató 16 éves lányt ért támadás Kazincbarcikán. A lány a lépcsőházba menekült a fogdosó férfi elől. Alig 400 méterrel arrébb egy másik nővel történt hasonló bűneset. Az eset azért is volt megdöbbentő, mert két különböző elkövető volt a tettes.