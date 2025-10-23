Véres póló a szemétben: az erőszakos férfi megpróbálta elrejteni a bizonyítékot a rendőrök elől

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta egy férfi letartóztatását, aki október 17-én véresre verte párját törökszentmiklósi otthonukban. Az ügyészség szerint a férfi és a nő épp otthon volt ezen napon, amikor a feltételezett tettes szerelemféltés miatt ököllel és baseballütővel verni kezdte az asszonyt. A hihetetlenül brutális bántalmazás következtében az asszonynak eltört a bokája, az orrcsontja, a bordája, elszakadt a boka- és lábszalagja, és további zúzódásokat szenvedett. Az erőszakos férfi a ház előtti kukába dobta véres pólóját, így akarta elrejteni a bizonyítékot a kiérkező rendőrök elől - írta a Szoljon.hu.

A féltékeny, erőszakos férfi félholtra verte párját Törökszentmiklóson. Az ügyészség elrendelte a feltételezett elkövető letartóztatását

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Megdöbbentő erőszak

Az ügy kapcsán a nyomozók kiderítették, hogy a most 56 éves férfi 2023 óta bántalmazta rendszeresen párját, akit gyalázott és életének kioltásával fenyegetett. Több alkalommal ököllel, kábelzsinórral és baseballütővel verte meg az asszonyt. Az áldozat többször nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, ám olyan is előfordult, hogy eltört a bordája, de orvoshoz fordulni nem mert, tartva a további bántalmazástól.

A vádhatóság szerint a férfi büntetett előéletű, legutóbb hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt szabtak ki rá hét év hat hónap fegyházbüntetést, amelyből 2021 februárjában szabadult. A férfi letartóztatását a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája rendelte el.

Szeptemberben egy nagykopárdi férfi menekült a rendőrök elől, aki párkapcsolati erőszakkal gyanúsított a hatóság. A tettes végül rendőrkézre került, az eset részleteiről az Origo.hu korábbi cikkében olvashatnak.

Bajban van?

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.