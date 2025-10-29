Gyalázatos: liftben támadt rá egy idős asszonyra az erőszaktevő

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2025 áprilisában egy társasházi liftben erőszakkal próbált meg szexuális cselekményre kényszeríteni egy 72 éves, rossz egészségi állapotú nőt, akit a liftbe követett – írta a Boon.hu.

Társasház liftjében próbálta megerőszakolni az idős nőt egy férfi

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Előbb pénzt ajánlott neki, majd erőszakkal próbálta szexuális aktusra kényszeríteni az idős nőt

A vádlott a déli órákban Miskolc belvárosában figyelt fel az idős, járóbottal közlekedő sértettre, akit egészen a társasházig követett. A férfi bejutott az épületbe, majd a nővel együtt beszállt a felvonóba. Amint az ajtó bezáródott, lehúzta a nadrágját, majd közölte az asszonnyal, hogy tízezer forintot ad neki a szexuális kielégülésért cserébe.

Mivel a sértett határozottan elutasította az ajánlatot, a férfi erőszakossá vált: odalépett hozzá, ruhán keresztül fogdosni kezdte, falhoz szorította, és a sikoltozó nő szájára tette a kezét, miközben folyamatosan ismételte a pénzajánlatot. A nő ellenállt és próbált szabadulni, a sikoltozás hatására a férfi végül megállította a liftet, majd kivezette a sértettet a lépcsőházba.

A támadásnak szerencsére nem lettek súlyos fizikai következményei, de az idős nő számára mély lelki traumát okozott. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlott ellen börtönbüntetés és a közügyektől való eltiltás kiszabását indítványozza. Az eset súlyosan rávilágít az időskorúak elleni erőszak megelőzésének és a társasházi terek biztonságának fontosságára. A hatóság hangsúlyozta, hogy az idős, sérülékeny személyek védelme elsődleges, amihez a közösség együttműködését is kérik.

