Többen egyszerre erőszakoltak meg egy fiatal szegedi lányt

»Nyugi, nem használtunk gumit, de nem leszel terhes!« Így gúnyolódtak a meggyötört lányon a közösségi oldalon, miután négy órán át erőszakolták meg felváltva és együttesen. A Delmagyar.hu osztotta meg az aljas gaztett részleteit.

Megrázó részletek derültek ki a szegedi nemi erőszak ügyében, mindhárom gyanúsítottat elfogták a rendőrök Fotó: Police.hu/Delmagyar.hu

Nemi erőszak brutális részletei

Nyilvánosan is megalázták azt a fiatal szegedi lányt, akit négy órán át gyötörtek. Felváltva és közösen is erőszakolták, így elégítették ki perverz vágyaikat.

A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchenyi térről ragadták magukkal 18 éves áldozatukat egyikük bérleményébe. A fiatal nőhöz egy férfi ismerőse is csatlakozott, aki azonban – elmondása szerint – félelmében nem mert közbeavatkozni: egy számítógépen játszott, miközben telefonjával videófelvételt készített a lakásban történtekről

– írja a Delmagyar.hu

A fiatal lány orvosi vizsgálaton esett át, és feljelentést tett a rendőrségen.

A rendőrség a feljelentés után egy napon belül azonosította és elfogta az elkövetőket.

A bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Még tart a nyomozás az emberi méltóságot súlyosan sértő, különösen kegyetlen nemi erőszak ügyében.

