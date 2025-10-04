Horrorfilmbe illő hajsza: vascsővel akarta agyonverni nőismerősét a részeges férfi

2025. szeptember 23-án este a gyanúsított három nő társaságában italozott Bicskén. Az erőszakos férfi és nőismerőse között szóváltás alakult ki, ami brutális tettlegességig fajult. A bíróság már elrendelte a gyanúsított letartóztatását - írta meg a Feol.hu.

Az erőszakos gyanúsított torkon ragadta, fojtogatta és halálosan megfenyegette nőismerősét

Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

A sértett végül kiszabadult, és elmenekült a házból, azonban a férfi faléccel, majd egy másfél méteres vascsővel utána indult. A nő megpróbált elmenekülni segítségért kiáltozva, azonban a férfi utolérte és ütlegelni kezdte.

Az erőszakos gyanúsított vascsővel támadt, durván fejbe ütötte áldozatát

A nő a homlokán sérült meg, ám annyi ereje még volt, hogy a szomszédhoz meneküljön, aki kihívta a rendőrséget. Az áldozat később azonban mégis visszatért a tett helyszínére, hogy barátnőjének segítsen. A gyanúsított ekkor ismét rátámadt, még a házhoz érkező mentőautót is megütötte. 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a bántalmazott nő, azonban a támadás alkalmas volt arra, hogy súlyosabb, akár halálos következményekkel járjon.

A Fejér Vármegyei Főügyészség indítványa szerint a gyanúsított korábban már volt büntetve, és a legutóbbi ítéletét követően rövid időn belül ismét súlyos bűncselekményt követett el. Fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az is valószínűsíthető, hogy megpróbálhatja befolyásolni a tanúkat. Mivel állandó lakóhellyel nem rendelkezik, a szökés vagy elrejtőzés kockázata is fennáll.

Az elkövetett bűncselekmény büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés lehet. A felsorolt körülményeket figyelembe véve a Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

