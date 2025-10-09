A betörő horoggal verte szét áldozata fejét – drogra kellett a zsákmány

2024 őszén egy Eger közeli település házát pécézte ki magának a vádlott. Pénzt akart szerezni, azonban a sértett felébredt a zajokra, és úgy döntött, körülnéz. A fosztogatásban megzavart erőszakos férfi ekkor brutális módon esett neki a tulajdonosnak- írta meg a Heol.hu.

Az erőszakos vádlott egy konyharuhával takarta el az arcát, és magához vett egy bálahúzó horgot

Kép forrása: Magyarország Ügyészsége

A betörő a keze ügyébe kerülők bálavonó horoggal sújtott le több alkalommal is a háztulajdonosra, amitől a férfi a földre zuhant.

Kis híján megölte a férfit az erőszakos bűnöző

A betörő addig bántalmazta áldozatát, míg az magatehetetlenül feküdt. Ekkor a lakásban kezdett kutakodni és magához vett egy gyorstöltőt, egy mobiltelefont, valamint készpénzt.

A sértett életveszélyes állapotba került a bántalmazás következtében, és csak a gyors, szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönheti az életét. A Heves Vármegyei Főügyészség vádat emelt a büntetett előéletű férfival szemben, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt. Amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, a vádhatóság 12 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.

