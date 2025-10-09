Hírlevél

A betörő horoggal verte szét áldozata fejét – drogra kellett a zsákmány

2024 őszén, az éjjeli órákban egy betörő felfeszítette egy ház ajtaját, majd zsákmány reményében körbenézett az Egerhez közeli ingatlanban. A ház tulajdonosa felébredt a hangoskodásra, és a konyhába ment, a betörő pedig erőszakosan rátámadt.
2024 őszén egy Eger közeli település házát pécézte ki magának a vádlott. Pénzt akart szerezni, azonban a sértett felébredt a zajokra, és úgy döntött, körülnéz. A fosztogatásban megzavart erőszakos férfi ekkor brutális módon esett neki a tulajdonosnak- írta meg a Heol.hu.

Az erőszakos vádlott egy konyharuhával takarta el az arcát, és magához vett egy bálahúzó horgot
Az erőszakos vádlott egy konyharuhával takarta el az arcát, és magához vett egy bálahúzó horgot
Kép forrása: Magyarország Ügyészsége

A betörő a keze ügyébe kerülők bálavonó horoggal sújtott le több alkalommal is a háztulajdonosra, amitől a férfi a földre zuhant. 

Kis híján megölte a férfit az erőszakos bűnöző

A betörő addig bántalmazta áldozatát, míg az magatehetetlenül feküdt. Ekkor a lakásban kezdett kutakodni és magához vett egy gyorstöltőt, egy mobiltelefont, valamint készpénzt.

A sértett életveszélyes állapotba került a bántalmazás következtében, és csak a gyors, szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönheti az életét. A Heves Vármegyei Főügyészség vádat emelt a büntetett előéletű férfival szemben, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt. Amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, a vádhatóság 12 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta. 

Részeg betörőpáros zsákmányolt több millió forintot Egerben. A rendőrök fegyvert és lőszereket is találtak náluk.

 

