Március 19-én reggel 7 órakor egy részeg férfi tért be egy hajdúhadházi boltba. A vevő erőszakosan követelte az eladótól, hogy a már felbontott sörét cserélje ki. Miután az megtagadta a kérést, elszabadult a pokol - írta meg a Haon.hu.

Az erőszakos férfi szidalmazni kezdte az eladót, repült a levegőben a bontott sör

Kép forrása: Pixabay ( illusztráció)

A kedves vevő előbb a pulthoz vágta a sörös üveget, majd a falnak dobta.

A szétrepülő üvegszilánkok miatt az eladó 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett az arcán és a karján. Az ügyben a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság folytatta le a nyomozást.

Az erőszakos férfi többszörös visszaeső

A Debreceni Járási Ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen, akiről kiderült, hogy büntetett előéletű. Mértékes indítványban azt rögzítette a vádiratban, hogyha beismeri, hogy bűncselekményt követett el, valamint lemond a tárgyaláshoz való jogáról,

a bíróság 70 nap elzárás kiszabását rendelje el vele szemben.

Egy férfi olyan sokat ivott az esküvőn, hogy hazaküldték. Séta közben felkapta a vizet egy dudáló autó miatt, és brutális erővel sújtott le a járműre. Mellette haladó fiának sikerült visszatartania a férfit még azelőtt, hogy nagyobb baj történt volna. Részeletek az Origo.hu oldalán.