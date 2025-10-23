Megerőszakolta 12 éves, mozgáskorlátozott kishúgát, döntött a bíróság a férfi ügyében

Elképesztő bűncselekmény történt szeptember végén Bőnyben. A gyanú szerint egy 29 éves férfi tulajdon, fogyatékkal élő kishúgával erőszakoskodott. A férfi letartóztatása a napokban járna le, azonban a feltételzett elkövető rácsok mögött marad, további három hónappal meghosszabbították a kényszerintézkedést - írta meg a Kisalföld.hu.

Az erőszaktevő a játszótérre, majd egy eldugott helyre vitte a kislányt

Kép forrása: Kisalföld.hu

A kislánynak esélye sem volt a védekezésre, hiszen mozgáskorlátozott volt, emiatt a Győri Törvényszék a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói kényszerintézkedést rendelte el. Ferenczi-Borbély Veronika, az ügyészség sajtószóvivője arról számolt be a Kisalföld.hu-nak, hogy indítványozták a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását, ennek a bíróság helyt is adott. A férfi január végéig biztosan nem fog szabadlábra kerülni. A bűneset kapcsán jelenleg is nyomoznak a hatóságok.

A kislányt mélyen traumatizálta a bátyja által elkövetett erőszak

Szerencsére a gyermek fizikailag már jól van, vissza tudott térni osztálytársai közé. A történtek azonban lelkileg nagyon megrázták és szakember segítsége nélkül nagyon nehéz lehet a teljes felépülés.