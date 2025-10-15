Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Escobar

Fegyverneki Escobarnak hívatta magát, így híresült el

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább folytatódott egy három éve kezdődött kábítószer-kereskedelmi ügy tárgyalása. Az ügyben érintett bűnözőt a helyi közösségben csak úgy emlegetik: a "fegyverneki Escobar".
Link másolása
Vágólapra másolva!
Escobarfegyvernekiorvosszakértődrogaranyékszerdílerrendőrség

Új szakaszához ért annak a jelentős kábítószer-kereskedelmi ügynek a tárgyalása, amely három éve keltett országos figyelmet. A keddi ülés ismét fókuszba állította azt az esetet, amelyben a rendőrség, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közös akciójával fogott el egy férfit. A bűnözőt a környéken széles körben csak hírhedt becenevén: „fegyverneki Escobarként” emlegetik - írta a Beol.hu.

Másfél millió forintnyi kézpézt foglaltak le a fegyverneki Escobar otthonából
Másfél millió forintnyi kézpézt foglaltak le a fegyverneki Escobar otthonából
Fotó:  Police.hu 

Nem csak kézpénz foglaltak le a Fegyverneki Escobar otthonából

A kábítószer-kereskedelmi ügy gyökerei 2022 őszéig nyúlnak vissza, amikor 

a rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre. 

A Szoljon.hu beszámolója szerint a Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyei rendőrség húsz helyszínen tartott egy összehangolt akciót, melynek során több feltételezett drogdílert is elfogtak a környéken.

A központi vádlott, 

a helyiek által csak „fegyverneki Escobarként” emlegetett 35 éves férfi 

otthonában a hatóságok jelentős mennyiségű bizonyítékot találtak. Lefoglaltak többféle kábítószert, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint másfél millió forint készpénzt és nagy értékű aranyékszereket.

A vádirat szerint a férfi nem csupán árusította a tiltott szereket, de azokat tárolta és fogyasztotta is.

Rájátszott becenevére

A "Fegyverneki Escobar" néven ismert férfi ügye 2024 őszén jutott el a vádemelésig. A vádhatóság jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem miatt emelt vádat ellene.

Az ügyészek azt indítványozták, hogy ha beismeri tettét, kapjon 8 év fegyházbüntetést. A férfi azonban 

mindent tagadott, így az ügy bizonyítási eljárásba került.

Érdekesség, hogy a férfi maga is igyekezett erősíteni a hírnevét:

hófehér luxusautóját a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar nevével és arcképével díszítette fel.

Orvosszakértőt akarnak bevonni

A védelem a tárgyaláson több indítvánnyal is élt. Kezdeményezték a lefoglalt aranyékszerek egy részének visszaadását, emellett igazságügyi orvosszakértő bevonását is javasolták.

Az indítvány szerint a szakértő igazolná, hogy 

az erősen elhízott, jelentősen túlsúlyos férfi elsősorban egészségügyi prevenciós okokból birtokolta és fogyasztotta a házában talált kábítószereket, és nem a kereskedés volt a célja.

A nagy visszhangot kiváltó ügy bizonyítási szakasza januárban folytatódik.

Sorra kattan a bilincs a drogdílerek csuklóján. Nemrég egy pécsi férfit kapcsoltak le, amiről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!