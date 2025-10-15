Fegyverneki Escobarnak hívatta magát, így híresült el

Új szakaszához ért annak a jelentős kábítószer-kereskedelmi ügynek a tárgyalása, amely három éve keltett országos figyelmet. A keddi ülés ismét fókuszba állította azt az esetet, amelyben a rendőrség, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közös akciójával fogott el egy férfit. A bűnözőt a környéken széles körben csak hírhedt becenevén: „fegyverneki Escobarként” emlegetik - írta a Beol.hu.

Másfél millió forintnyi kézpézt foglaltak le a fegyverneki Escobar otthonából

Fotó: Police.hu

Nem csak kézpénz foglaltak le a Fegyverneki Escobar otthonából

A kábítószer-kereskedelmi ügy gyökerei 2022 őszéig nyúlnak vissza, amikor

a rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre.

A Szoljon.hu beszámolója szerint a Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyei rendőrség húsz helyszínen tartott egy összehangolt akciót, melynek során több feltételezett drogdílert is elfogtak a környéken.

A központi vádlott,

a helyiek által csak „fegyverneki Escobarként” emlegetett 35 éves férfi

otthonában a hatóságok jelentős mennyiségű bizonyítékot találtak. Lefoglaltak többféle kábítószert, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint másfél millió forint készpénzt és nagy értékű aranyékszereket.

A vádirat szerint a férfi nem csupán árusította a tiltott szereket, de azokat tárolta és fogyasztotta is.

Rájátszott becenevére

A "Fegyverneki Escobar" néven ismert férfi ügye 2024 őszén jutott el a vádemelésig. A vádhatóság jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedelem miatt emelt vádat ellene.

Az ügyészek azt indítványozták, hogy ha beismeri tettét, kapjon 8 év fegyházbüntetést. A férfi azonban

mindent tagadott, így az ügy bizonyítási eljárásba került.

Érdekesség, hogy a férfi maga is igyekezett erősíteni a hírnevét:

hófehér luxusautóját a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar nevével és arcképével díszítette fel.

Orvosszakértőt akarnak bevonni

A védelem a tárgyaláson több indítvánnyal is élt. Kezdeményezték a lefoglalt aranyékszerek egy részének visszaadását, emellett igazságügyi orvosszakértő bevonását is javasolták.

Az indítvány szerint a szakértő igazolná, hogy

az erősen elhízott, jelentősen túlsúlyos férfi elsősorban egészségügyi prevenciós okokból birtokolta és fogyasztotta a házában talált kábítószereket, és nem a kereskedés volt a célja.

A nagy visszhangot kiváltó ügy bizonyítási szakasza januárban folytatódik.