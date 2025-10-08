Fegyházban ülő fogoly csalt ki pénzt áldozatától

Vádat emeltek egy többszörösen visszaeső pápai férfi ellen, aki éppen a büntetés-végrehajtás vendégszeretetét élvezte, amikor úgy döntött, hogy megpróbál pénzt szerezni. 2023. március 27-én, a börtönviselt férfi csúnyán átvert egy lajosmizsei nőt, méghozzá a fegyházból - írta meg a Baon.hu.

A fegyházból telefonáló férfi hivatalos végrehajtónak adta ki magát, és megfenyegette áldozatát

Kép forrása: Pixabay (illusztráció)

A vádlott azt mondta a nőnek, hogy 895 ezer forint tartozása van, ő pedig egy végrehajtó, és igyekezett hivatalos eljárás látszatát kelteni. Mivel a sértettnek nem volt alkalmas az időpont, megbeszélték, hogy később egyeztetnek.

Újabb hívást indított a fegyházból

A férfi megfenyegette áldozatát: azt mondta a sértettnek, hogyha nem utalja el a tartozás összegét, akkor a vagyontárgyait, így az autóját is lefoglalják. A jóhiszemű nő hitt a férfinek, és mivel nagyon megijedt a kialakult helyzettől, a vádlott által megadott bankszámlaszámra, első részlet gyanánt átutalt 187 ezer forintot.

Édesanyja volt segítségére a bűnözőnek

A bűneset másodrendű vádlottja, a férfi anyja szerezte a bankszámlaszámot egy ismerősétől. Neki azt mondta, a számlára azért van szüksége, hogy a testvérétől érkező utalásokat megkapja. Az ismerős nem volt tisztában a pénz eredetével, és nem fogott gyanút. A közel 200 ezer forintot felvette, és jóhiszeműen átadta az elsőrendű vádlott édesanyájának.

Vádat emelt az ügyészség

Az édesanyát bűnsegédként vonták felelősségre, a férfit zsarolás bűntettével vádolják. Az anyával szemben felfüggesztett börtönbüntetést, a férfival szemben letöltendő szabadságvesztést indítványozott az ügyészség. A Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni a vádlottak bűnösségéről.

Szeptemberben online csalók kipécéztek egy Gyöngyös melletti plébániát. Azzal hívták fel a plébánost, hogy kibertámadás érte az eklézsia bankszámláját. Az áldozat több mint 10 millió forintot utalt át a csaló számára.