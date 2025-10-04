Meglőtte magát egy szegvári férfi a saját fegyverével

Lőfegyverrel való visszaélés miatt emelt vádat a Békési Járási Ügyészség egy 58 éves, büntetlen előéletű, szeghalmi férfi ellen, aki engedély nélkül tartott maroklőfegyvert és lőszereket, és egy lövéssel önmagát is megsebesítette - számolt be róla a Beol.hu.

Magára lőtt egy férfi a saját fegyverével

Fotó: Illusztráció (Pexels)

Február 18-án a férfi úgy döntött, magával viszi az engedély nélkül tartott pisztolyát és a hozzá tartozó lőszereket a Temesvári hídhoz, ahol - eddig tisztázatlan körülmények között - meglőtte magát.

Nem tudni, hogy öngyilkos akart-e lenni vagy baleset történt, mindenestre tette után ő maga hívta a rendőrséget.

Kiderült, hogy vadászfegyver tartására van engedélye, de ez nem jogosítja fel más típusú fegyver, például maroklőfegyver, vagyis pisztoly, és a hozzá tartozó lőszerek birtoklására, amivel a férfi is tisztában volt.

Fegyver fegyver hátán, meg lőszerek

A rendőrök házkutatást tartottak a férfi otthonában, ahonnan további 216 darab, különböző típusú fegyverhez tartozó lőszer került elő, amelyekre szintén nem volt engedélye. Ezeket lefoglalták, a férfit pedig elfogták. Ügye már bíróság előtt van.

Az ügyészek azt javasolják, hogy a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását a bíró próbaidőre függessze fel, a lefoglalt fegyvert és lőszereket kobozza el, és kötelezze a vádlottat 255 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére.

Az emberek sokszor csak akkor kerülnek a hatóságok látókörébe, amikor már baj van. A szeghalmi férfi önmaga ellen fordult egy illegálisan tartott fegyverrel. Lehet, hogy öngyilkos akart lenni, az a férfi viszont biztosan el akarta dobni magától az életét, aki Veszprémben a viaduktról ugrott a mélybe. Részletek az Origo.hu cikkében.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.