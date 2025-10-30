Fejszével vágott a szavába, nem jött össze a mobilbiznisz

Egy fiatal ötezer forintért adott el egy mobiltelefont, majd kért még ötezer forintot. Ám amikor nem kapta meg, fejszével akart érvényt szerezni a követelésének. A Sonline.hu számolt be a pitiáner eladó értelmetlen akciójáról.

Ezzel a fejszével akarta megszerezni az ötezer forintot

Fotó: Magyarország Ügyészsége/Sonline.hu

Fejszével ötezer forint nyomában

Egy fiatalember ötezer forintért adott el egy mobiltelefont, amit a vevő ki is fizetett neki. Azonban az adásvétel után másnap az eladó meggondolta magát, és kért még ötezer forintot, erre is rábólintott a vevő. Viszont nem volt nála annyi pénz, ezért abban egyeztek meg, hogy a nap folyamán egy későbbi időpontban adja oda a kért összeget.

Az eladónak, úgy látszik, nagy szüksége lehetett az ötezresre, mert többször is érdeklődött a vevő családjánál, hogy mikor kapja meg a pénzét. Majd, amikor még mindig nem kapta meg, úgy döntött, fejszével látogatja meg a vevőjét.

Rárontott a vevő családjára, és a magával hozott fejszével fenyegetőzve hadonászott, ordibált. Végül az időközben odaérkező tesvére vette ki a kezéből az eszközt. Miután elmentek, a család feljelentést tett a rendőrségen.

A Kaposvári Járási Ügyészség önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a fiatal férfi ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott – számolt be a fejleményekről a Sonline.hu.

