Ez durva! Fejszével vertek agyon egy magyar férfit az otthonában

1986. október 10-én reggel rendőrök érkeztek egy segesdi házaspár otthonába. A ház 65 éves urát, K. Andrást meggyilkolták. Azonnal sejtették, hogy egy fejszével sújthattak le rá.
A férfi vérbe fagyva hason feküdt a nappaliban lévő kanapén. Szemmel láthatóan szétverték a fejét.
A holttest mellett egy nagy fejsze hevert, amelynek fokán és nyelén vérfoltok voltak. A halott közvetlen környezetében is freccsenéses és cseppenéses vérfoltok tarkállottak”
– írta le a tetthelyet a Magyar Rendőr 1987. január 24-i száma a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságról küldött helyszíni szemlebizottság jelentése alapján. A kanapétól távolabb, a ruhásszekrény mellett is volt egy kis vér, ami azt mutatta, hogy ott is történt valami. A szobában „borotválkozó felszerelést” találtak az asztalon, kint a konyhában pedig egy nagy boros kannát az alján némi borral.
Öngyilkosság fejszével?
Amíg a holttestet az igazságügyi orvosszakértő vizsgálta, a nyomozók kihallgatták az áldozat feleségét, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a férje saját magát verte fejbe a fejszével. A nyomozók tudták, hogy ez nem igaz és azt is, hogy a boncolás segíthet kideríteni az igazságot, mégsem volt könnyű dolguk.
Nem kis gondot okozott nekünk az eset rekonstruálása, hiszen egyetlen közvetlen tanú sem állt rendelkezésünkre"
– idézte fel az ügy vizsgálójának, dr. Tamás Zsolt hadnagynak szavait a szaklap.
A holttest viszont magáért beszélt.
A boncolás során megállapították, hogy a férfi feküdt, amikor a halálos támadás érte, a halálát pedig egy éles tárgy okozta, ami az igazságügyi orvosszakértő szerint csakis a fejsze lehetett. A testén talált nyomok arról árulkodtak, hogy meg sem próbált menekülni. Sőt még csak nem is védekezett, amikor lesújtott rá a gyilkosa.
Enni nem, csak inni
A pár 9 évvel a tragédia előtt házasodott össze. Az asszony 4 évvel volt fiatalabb az uránál, a férje halála idején 61 éves volt. Az áldozatot szorgalmas embernek tartották az ismerősei, de mindenki tudta, hogy iszik. A tragikus történet mozaikdarabkáinak összerakásánál kizárólag a házban tartózkodó asszony elmondására támaszkodhattak a nyomozók, barátai, rokonai, munkatársai szavára már nem. Az asszony azt mondta, a halála napján a férje táppénzen volt. Egyszer csak úgy döntött, elmegy borért. Egy ötliteres kannával indult el a közeli hegyen lévő borospincéhez és már az úton iszogatott a megszerzett nedűből. 15 óra körül ért haza. Az asszony ebéddel kínálta, de ő enni nem, csak inni akart. Pár órával később - amikor már alig maradt valami a kanna alján - a neje úgy döntött, elveszi tőle az italt. Fogta a kannát és eldugta, amitől a férfi nagyon dühös lett.
Követelte, hogy adjon neki inni, és annyira erőszakosan tette, hogy az asszony jobbnak látta visszavinni a kannát a szobába.
A ház ura ekkora már nagyon lerészegedett, a kannát sem tudta megtartani a kezében, úgyhogy a felesége öntött ki neki bort egy pohárba. Estére mind az 5 liter elfogyott úgy, hogy az áldozat feleségének elmondása szerint ő egy kortyot sem ivott belőle.
Az esti események láncolata vezetett a férfi halálához. Negyed nyolc volt már, amikor az asszony úgy döntött, leül a heverőre. Ekkor a férje rátámadt.
Már le akarsz feküdni?”
– kérdezte tőle, majd azzal a lendülettel megcibálta, és a hajánál fogva a szekrény elé rángatta a feleségét, aki védekezésképpen megkarmolta a férfi arcát. Ezért találtak ott vérfoltokat. A férfi engedett a szorításból és átment a másik szobába a borotválkozó tükörért, miközben azt kiabálta, hogy agyonveri a karmolásért. Az asszony nem várta meg, amíg visszatér.
Vallomásából kiderül, annyira félt az urától, hogy kiszaladt az udvarra és elbújt a tyúkólban, ahol 22 óráig „gubbasztott”, majd erőt vett magán és egy zseblámpával tért vissza a házba.
Ekkor látta meg a fejszét, amit a férje a szoba ajtajához helyezett. Arra tippelt, hogy az ura ezzel akarja őt móresre tanítani.
A szavaival élve: gondolta, egy kicsit fejbe kólintja férjét, hogy elkábuljon, s nyugta legyen tőle. Fogta a fejszét és az alvó férjét fejbe vágta. Az igazságügyi orvos szakértői vélemény szerint a tettes négyszer csapott le áldozatára, s a fejsze éle olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a férfi azonnal meghalt”
– olvasható a szaklapban.
Az asszony viszont nem volt biztos abban, hogy az ura meghalt, úgyhogy a támadás után sem mert a házban maradni. Kiszaladt az udvarra, mert attól tartott, hogy a férfi magához tér és utána megy. Egy idő múlva viszont újra bemerészkedett. Azonnal a férjéhez lépett és megfogta a kezét, amit nagyon nehéznek érzett. Ekkor már arra tippelt, hogy halott lehet. Átszaladt a szomszédokhoz azzal a mesével, hogy a férje fejbe verte saját magát.
Primitív, de nem elmebeteg
Az asszonyt emberölés gyanújával vették őrizetbe a nyomozók, és felkértek egy elmeorvos szakértőt hozzá. Az orvos úgy találta, hogy bár „igen primitív, alacsony intelligenciával rendelkező nő, azonban sem szellemi leépülésben, sem gyengeelméjűségben, sem a kóros elmeállapot más formájában nem szenved, és a cselekmény elkövetésekor sem szenvedett. Így semmi sem korlátozta abban, hogy cselekménye társadalomra veszélyes voltát felismerje, vagy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.” Emellett ekkora már az is kiderült,
hogy a segesdi férjgyilkos is előszeretettel öntött fel a garatra, őt is alkoholistaként tartották számon a szomszédok.
Az emberölési ügyben indult eljárást meglehetősen gyorsan, mindössze három hét alatt lezárták a rendőrök. Az iratokat vádemelési javaslattal küldték el a Somogy Megyei Főügyészségnek.
