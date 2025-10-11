Ez durva! Fejszével vertek agyon egy magyar férfit az otthonában

1986. október 10-én reggel rendőrök érkeztek egy segesdi házaspár otthonába. A ház 65 éves urát, K. Andrást meggyilkolták. Azonnal sejtették, hogy egy fejszével sújthattak le rá.

Fejszével vertek agyon egy férfit az otthonában 1986-ban (illusztráció)

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

A férfi vérbe fagyva hason feküdt a nappaliban lévő kanapén. Szemmel láthatóan szétverték a fejét.

A holttest mellett egy nagy fejsze hevert, amelynek fokán és nyelén vérfoltok voltak. A halott közvetlen környezetében is freccsenéses és cseppenéses vérfoltok tarkállottak”

– írta le a tetthelyet a Magyar Rendőr 1987. január 24-i száma a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságról küldött helyszíni szemlebizottság jelentése alapján. A kanapétól távolabb, a ruhásszekrény mellett is volt egy kis vér, ami azt mutatta, hogy ott is történt valami. A szobában „borotválkozó felszerelést” találtak az asztalon, kint a konyhában pedig egy nagy boros kannát az alján némi borral.

Öngyilkosság fejszével?

Amíg a holttestet az igazságügyi orvosszakértő vizsgálta, a nyomozók kihallgatták az áldozat feleségét, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a férje saját magát verte fejbe a fejszével. A nyomozók tudták, hogy ez nem igaz és azt is, hogy a boncolás segíthet kideríteni az igazságot, mégsem volt könnyű dolguk.

Nem kis gondot okozott nekünk az eset rekonstruálása, hiszen egyetlen közvetlen tanú sem állt rendelkezésünkre"

– idézte fel az ügy vizsgálójának, dr. Tamás Zsolt hadnagynak szavait a szaklap.

A holttest viszont magáért beszélt.

A boncolás során megállapították, hogy a férfi feküdt, amikor a halálos támadás érte, a halálát pedig egy éles tárgy okozta, ami az igazságügyi orvosszakértő szerint csakis a fejsze lehetett. A testén talált nyomok arról árulkodtak, hogy meg sem próbált menekülni. Sőt még csak nem is védekezett, amikor lesújtott rá a gyilkosa.

Enni nem, csak inni

A pár 9 évvel a tragédia előtt házasodott össze. Az asszony 4 évvel volt fiatalabb az uránál, a férje halála idején 61 éves volt. Az áldozatot szorgalmas embernek tartották az ismerősei, de mindenki tudta, hogy iszik. A tragikus történet mozaikdarabkáinak összerakásánál kizárólag a házban tartózkodó asszony elmondására támaszkodhattak a nyomozók, barátai, rokonai, munkatársai szavára már nem. Az asszony azt mondta, a halála napján a férje táppénzen volt. Egyszer csak úgy döntött, elmegy borért. Egy ötliteres kannával indult el a közeli hegyen lévő borospincéhez és már az úton iszogatott a megszerzett nedűből. 15 óra körül ért haza. Az asszony ebéddel kínálta, de ő enni nem, csak inni akart. Pár órával később - amikor már alig maradt valami a kanna alján - a neje úgy döntött, elveszi tőle az italt. Fogta a kannát és eldugta, amitől a férfi nagyon dühös lett.

Követelte, hogy adjon neki inni, és annyira erőszakosan tette, hogy az asszony jobbnak látta visszavinni a kannát a szobába.

A ház ura ekkora már nagyon lerészegedett, a kannát sem tudta megtartani a kezében, úgyhogy a felesége öntött ki neki bort egy pohárba. Estére mind az 5 liter elfogyott úgy, hogy az áldozat feleségének elmondása szerint ő egy kortyot sem ivott belőle.