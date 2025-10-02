Furcsa Facebook-bejegyzések után eltűnt egy magyar nő a dohai reptérről

A Pécsi Rendőrkapitányság rendelt el körözést a 40 éves, siklósi lakhelyű nő eltűnése kapcsán. Bár egyetlen eltűnési ügy sem egyszerű, Felföldi Ágota esete körül különösen sok részlet tisztázatlan. Az 1985-ben született hölgy szeptember 29-e óta nem adott magáról életjelet - írta a Bama.hu.

Felföldi Ágota a dohai reptérről tűnhetett el, a rejtélyes Facebook-posztok után

Fotó: Police.hu

Felföldi Ágota haza indult, de nem érkezett meg

A rendelkezésre álló információk szerint Ágota egy zanzibári utazásról indult haza. A dohai repülőtéren az átszállás során még beszélt édesapjával, és jelezte, hogy szeptember 30-án, a kora délelőtti órákban érkezik meg Budapestre.

Azóta azonban nem tudni, hol tartózkodik, és a telefonja is elérhetetlen.

Aggodalomra adnak okot a nő nyilvános Facebook-oldalán megosztott posztok is, amelyekben korábban egy rejtélyes zanzibári sérülésről is írt.

Személyeírása: Felföldi Ágota 171–175 centiméter magas, 51–60 kilogramm súlyú, vékony testalkatú, haja szőke, vállig érő, szeme kék.

Különleges ismertetőjele, hogy az egyik lábszárán és a hasán is virág tetoválás található.

A család és a rendőrség egyaránt a nyilvánosság segítségét kéri: aki Felföldi Ágotát eltűnése óta látta, beszélt vele, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy tegyen bejelentést a hozzátartozóknál.

