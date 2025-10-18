Nagyon durva! Élve felgyújtottak egy göllei nyugdíjast, üvöltve könyörgött segítségért

- Mi történt, Imre bácsi? - kérdezte Csiga főtörzsőrmester részvéttel az öregtől, akit a segítségre sietők nyugalomba helyeztek, s így még nem veszítette el eszméletét, s kihallgatható állapotban volt - olvasható a Magyar Rendőr 1970. augusztus 6-ai számában, amelyből kiderül, hogy élve felgyújtottak egy embert.
Tisztes idős ember volt, akit felgyújtottak
1970. május 10-e volt. Szente Imre abban bízott, túlélheti, ha kiáll az ablakba, a támadó ugyanis rázárta az ajtót és magával vitte a lakáskulcsát. A göllei házban egyre nagyobb volt a forróság, amit az okozott,
hogy a férfi ruhája és a bőre is lángolt.
Fájdalmas segélykiáltását meghallották a szomszédok. Rátörték az ajtót és eloltották a lángokat, aztán szóltak a rendőröknek, hogy a 83 éves, tsz járadékos idős embert meg akarták ölni. A körzeti megbízottal együtt orvos is érkezett a tetthelyre.
A kályhásné intézett el - nyögte a sebesült - Eljött, és azt mondta, menjek fel dióért a padlásra. Láttam, hogy miközben hátat fordít, kever valamit. Aztán váratlanul megfordult, s az alsó nadrágomra löttyintett valamilyen folyadékot, és égő gyufaszálakat pöckölt felém. Az egyiktől meggyulladt a ruhám … Azután elfutott és reám zárta az ajtót … - Melyik kályhásnéról beszél ? Az öregebbről, vagy a fiatalabbról? — A fiatalabbról! — jajdult nagyot Szente Imre, és elveszítette eszméletét”
– idézte fel a szaklap a kikérdezést.
Így már szinte az első pillanatban volt gyanúsítottjuk, mégsem dőlhettek hátra a nyomozók. Arra ugyan nem kellett rájönniük, ki tehetett ilyen brutális dolgot egy köztiszteletben álló gölleivel,
de a szavait bizonyítékokkal kellett alátámasztaniuk.
Amíg a férfit kórházban ápolták, az otthonában a bűnügyi technikusok igyekeztek minden olyan nyomot rögzíteni, ami bizonyítéknak látszott.
Nagyon kellett volna a pénze a gyilkosnak
A hetvenesek években Gölle egy párszáz fős kis falucska volt Somogy megyében. Most sem nagy, de már Somogy vármegye része. A rendőrök alighanem mindenkit ismertek a községben, ahogy azt a nőt is, akit „Imre bácsi” említett. Első útjuk az ő Szabadság utcai házába vezetett, mert fel akartak neki tenni pár kérdést. Az áldozat, aki 26 órával később belehalt harmad-, és negyedfokú égési sérüléseibe,
a kályhásné kifejezéssel húszas éveiben járó támadója férjének éppen aktuális munkájára utalt.
A házaspár nem sokkal az eset előtt költözött a településre Mágocsról. Rossz anyagi helyzetben voltak. A férj betanított kályhásként alkalmi munkákat vállalt, hogy legyen mit a tejbe aprítaniuk. Az egyetlen fix bevételt a kisebbik gyerek után járó ötszáz forintos gondozási segély jelentette számukra. A kicsi ugyanis csípőficamos volt. A gyerek édesanyja, akitől tudott, kölcsönkért és soha senkinek sem adta vissza. A nyugdíjassal úgy került kapcsolatba, hogy az anyósa, a már említett idősebb kályhásné, napszámosként felkapálta a nyugdíjas háztájiját, aztán a menye is járt az idős embernél.
Az ágyat nyomta a gyújtogató
A nyomozók a fiatal kályhásnét ágyban találták, ahonnan egyenesen az igali rendőrkapitányságra vitték. A nő nem volt együttműködő, eleinte mindent tagadott. Csak akkor kezdett el beszélni, amikor sorra érkeztek a helyszínről az adatok, vagyis egyre több minden szólt amellett, hogy az áldozat igazat mondott.
Eleinte csak azt vallotta be, hogy ott járt a házban az ominózus napon, de akkor még azt hajtogatta, hogy baleset történt.
Ezt elég hamar kizárták a rendőrök, miután Szente Imre kályhája hideg volt és benzint sem találtak az otthonában. Égett lepedőt, fekete ruhadarabokat, eldobott gyufaszálakat viszont begyűjtöttek a helyszínről. Mert azt már biztosan tudták, hogy olyan benzint gyújtott meg a támadó, amit magával vitt. Azt a kosarat is megtalálták, ami az áldozaté volt, és a tanúk látták az utcán hazafelé tartó gyanúsított kezében megpakolva.
Fehérfestékes alumínium doboz
A leglényegesebb bizonyíték azonban egy fehérfestékes alumínium doboz volt. Ennek a színnek a maradványait ugyanis megtalálták G*né táskájában, és úgyszintén a lakás konyhaablakára kenve. A festékesecsetre, amelyre G*ék istállójában bukkantak rá a házkutatást végzők, szintén ilyen festék száradt rá. G*né ugyanis röviddel a történtek előtt befestette a fém mosdót. A megmaradt festéket az ablakfélfára kente”
– írta meg Magyar Rendőr.
A kis dobozon lévő ujjlenyomat a fiatal kályhásné ujjától származott, aki azután, hogy ezekkel szembesítették, bevallotta, hogy meggyújtott áldozata kulcsát a házuk udvarán ásta el.
Ott volt, ahol mondta: a kút mellett. Belepróbálták a zárba, illet bele. A szakértő pedig azt is megállapította, hogy ez az eredeti, vagyis az áldozat kulcsa és nem egy másolat. A tárgyi bizonyítékok mellett még egy szemtanú is állította, hogy látta a nőt a gyilkosság idején a férfi házánál. Ekkor dőlt meg a „Bözsi néni” alibi, amit anyósa előtt tett vallomásában mondott a gyanúsított a rendőröknek. Nem a kitalált emberrel volt, hanem az idős férfivel a házában. Azt pedig már egy korábbi látogatásán felmérte, hogy gyufát nem kell vinnie, mert az van a nyugdíjasnál, benzint viszont ő sem talált nála, úgyhogy a mágocsi patikában vásárolt egy kétdecis sebbenzint. Innen egyenesen a férfi 2 km-re lévő házába ment. A férfi alsónadrágban az ágyán feküdt. Ezek után minden úgy történt, ahogy az áldozat mondta, mielőtt elvesztette volna az eszméletét.
Ítélet: halál
A kosarat az asztal alá helyezte, és miközben szóval tartotta az idős férfit, a padlóra tett táskájából elővette az orvosságosüvegben levő benzint, és kissé oldalvást állva, a festékesdobozba öntötte, azután hirtelen fordulattal Szente Imre hosszú alsónadrágjára zúdította, majd égő gyufaszálakat dobált felé”
– írta le a történteket a szaklap.
A nő azt hitte, az idős ember azonnal összecsuklik és meghal, ehhez képest üvölteni kezdett, amitől megijedt.
Anélkül szaladt el, hogy a pénzét kereste volna, így kirabolni nem tudta meggyilkolt áldozatát.
A göllei gyilkosság ügyében 1970. szeptember 8-án hozott ítéletet a Kaposvári Megyei Bíróság. A nőt bűnösnek találták különösen kegyetlen, előre kitervelt módon, nyereségvágyból elkövetett emberölésben. Tettéért halálra ítélték.
