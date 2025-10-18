Nagyon durva! Élve felgyújtottak egy göllei nyugdíjast, üvöltve könyörgött segítségért

- Mi történt, Imre bácsi? - kérdezte Csiga főtörzsőrmester részvéttel az öregtől, akit a segítségre sietők nyugalomba helyeztek, s így még nem veszítette el eszméletét, s kihallgatható állapotban volt - olvasható a Magyar Rendőr 1970. augusztus 6-ai számában, amelyből kiderül, hogy élve felgyújtottak egy embert.

Még élt a férfi, akit élve felgyújtottak, amikor megérkeztek a nyomozók, Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Tisztes idős ember volt, akit felgyújtottak

1970. május 10-e volt. Szente Imre abban bízott, túlélheti, ha kiáll az ablakba, a támadó ugyanis rázárta az ajtót és magával vitte a lakáskulcsát. A göllei házban egyre nagyobb volt a forróság, amit az okozott,

hogy a férfi ruhája és a bőre is lángolt.

Fájdalmas segélykiáltását meghallották a szomszédok. Rátörték az ajtót és eloltották a lángokat, aztán szóltak a rendőröknek, hogy a 83 éves, tsz járadékos idős embert meg akarták ölni. A körzeti megbízottal együtt orvos is érkezett a tetthelyre.

A kályhásné intézett el - nyögte a sebesült - Eljött, és azt mondta, menjek fel dióért a padlásra. Láttam, hogy miközben hátat fordít, kever valamit. Aztán váratlanul megfordult, s az alsó nadrágomra löttyintett valamilyen folyadékot, és égő gyufaszálakat pöckölt felém. Az egyiktől meggyulladt a ruhám … Azután elfutott és reám zárta az ajtót … - Melyik kályhásnéról beszél ? Az öregebbről, vagy a fiatalabbról? — A fiatalabbról! — jajdult nagyot Szente Imre, és elveszítette eszméletét”

– idézte fel a szaklap a kikérdezést.

Csiga József főtörzsőrmester, körzeti megbízott és Bán Lajos hadnagy vizsgálőtisz a bűntett helyszínén Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Így már szinte az első pillanatban volt gyanúsítottjuk, mégsem dőlhettek hátra a nyomozók. Arra ugyan nem kellett rájönniük, ki tehetett ilyen brutális dolgot egy köztiszteletben álló gölleivel,

de a szavait bizonyítékokkal kellett alátámasztaniuk.

Amíg a férfit kórházban ápolták, az otthonában a bűnügyi technikusok igyekeztek minden olyan nyomot rögzíteni, ami bizonyítéknak látszott.

Nagyon kellett volna a pénze a gyilkosnak

A hetvenesek években Gölle egy párszáz fős kis falucska volt Somogy megyében. Most sem nagy, de már Somogy vármegye része. A rendőrök alighanem mindenkit ismertek a községben, ahogy azt a nőt is, akit „Imre bácsi” említett. Első útjuk az ő Szabadság utcai házába vezetett, mert fel akartak neki tenni pár kérdést. Az áldozat, aki 26 órával később belehalt harmad-, és negyedfokú égési sérüléseibe,

a kályhásné kifejezéssel húszas éveiben járó támadója férjének éppen aktuális munkájára utalt.

A házaspár nem sokkal az eset előtt költözött a településre Mágocsról. Rossz anyagi helyzetben voltak. A férj betanított kályhásként alkalmi munkákat vállalt, hogy legyen mit a tejbe aprítaniuk. Az egyetlen fix bevételt a kisebbik gyerek után járó ötszáz forintos gondozási segély jelentette számukra. A kicsi ugyanis csípőficamos volt. A gyerek édesanyja, akitől tudott, kölcsönkért és soha senkinek sem adta vissza. A nyugdíjassal úgy került kapcsolatba, hogy az anyósa, a már említett idősebb kályhásné, napszámosként felkapálta a nyugdíjas háztájiját, aztán a menye is járt az idős embernél.

