Felgyújtotta főnöke házát, mert azt hitte, viszonya van az élettársával

A Bicskei Járási Ügyészség vádirata szerint egy férfi és volt élettársa Bicske külterületén vállaltak ház körüli munkákat. A vádlottat egyre inkább zavarta, hogy az ingatlan tulajdonosa gyakran találkozott a nővel, és alaptalanul feltételezte, hogy közöttük szerelmi viszony alakult ki. Heves féltékenységéből fakadóan döntött úgy, hogy felgyújtja a munkaadója házát - írta a Duol.hu.

Féltékenységből felgyújtotta munkaadója házát

Féltékenység miatt többmilliós kárt okozott

A vád szerint a féltékeny férfi 2023 szeptemberének elején telefonon megfenyegette mind a ház tulajdonosát, mind a volt élettársát. Másnap délelőtt a vádlott kerékpárral ment az ingatlanhoz, ahol aztán a házhoz épített fa teraszon felgyújtotta az ott felhalmozott bútorokat, újságpapírt és ruhaneműket.

A lángok rendkívül gyorsan terjedtek: a teraszt borító polikarbonát héjazat teljesen leégett, majd a tűz átterjedt a lakóház több helyiségére is. A gyújtogatással okozott kár megközelíti a tíz millió forintot, amely a mai napig nem térült meg. A nyomozás során a férfi beismerő vallomást tett. Az ügyben a Bicskei Járásbíróság fog dönteni a vádlott büntetőjogi felelősségéről.

