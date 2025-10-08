Megfenyegette az édesanyját, hogy átszúrja a fejét és még élvezni is fogja

A rongálásnak és fenyegetésnek már volt előzménye: a férfi nagyjából két héttel korábban, szeptember 27-én összetörte édesanyja autóját, miközben Bucsán közlekedett. Amikor az édesapja odament a baleset helyszínére segíteni, a fiú dühös lett, mert az apa szembesítette őt azzal, hogy ittasan vezetett és kárt okozott - írta a Beol.hu.

Nem viselte jól a szembesítést, ezért megfenyegette édesanyját, hogy átszúrja a fejét (Illusztráció)

Fenyegetőzve indult szülei házához

A férfi ezután felindultan szülei bucsai lakása felé indult, útközben azt kiabálva, hogy az édesanyja "ezt nem ússza meg", megöli őt. A fenyegetés miatt, mivel a fiú

korábban is megfenyegette az asszonyt azzal, hogy bántalmazza, sőt, élvezettel szúrja át a fejét,

az édesapa felhívta a feleségét, hogy a két unokával azonnal meneküljenek el otthonról. A nő a gyerekekkel elbújt, majd azonnal értesítette a rendőrséget.

Amikor a dühös férfi hazaért,

baltával és lapáttal esett neki a ház berendezésének.

Megrongálta a tűzhelyet, a mosó- és mosogatógépet, összetört három televíziót, betört két ablakot, tönkretette a légkondicionálót, sőt, még a szülők autójának hátsó szélvédőjét is kitörte. A vandál pusztítással a férfi összesen körülbelül 2 millió 250 ezer forint értékű kárt okozott a szüleinek.

A Szeghalmi Járási Ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt kezdeményezte a 35 éves férfi letartóztatását, nagyobb kárt okozó rongálás és zaklatás miatt. A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Gyulai Járásbíróság egy hónapra el is rendelte a vádlott letartóztatását, egyetértve a vádhatóság indítványával.

