édesanya

Megfenyegette az édesanyját, hogy átszúrja a fejét és még élvezni is fogja

Egy 35 éves férfi jelentős anyagi kárt okozva randalírozott szülei házában, miközben édesanyját halálosan megfenyegette. Az elkövető azt mondta, élvezettel ölné meg az anyját, az ügyészség rongálás és zaklatás miatt kezdeményezte a fenyegető letartóztatását.
édesanyafenyegetésédesapagyilkossági szándékszülő

A rongálásnak és fenyegetésnek már volt előzménye: a férfi nagyjából két héttel korábban, szeptember 27-én összetörte édesanyja autóját, miközben Bucsán közlekedett. Amikor az édesapja odament a baleset helyszínére segíteni, a fiú dühös lett, mert az apa szembesítette őt azzal, hogy ittasan vezetett és kárt okozott - írta a Beol.hu.

Nem viselte jól a szembesítést, ezért megfenyegette édesanyját, hogy átszúrja a fejét (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Fenyegetőzve indult szülei házához

A férfi ezután felindultan szülei bucsai lakása felé indult, útközben azt kiabálva, hogy az édesanyja "ezt nem ússza meg", megöli őt. A fenyegetés miatt, mivel a fiú

korábban is megfenyegette az asszonyt azzal, hogy bántalmazza, sőt, élvezettel szúrja át a fejét,

az édesapa felhívta a feleségét, hogy a két unokával azonnal meneküljenek el otthonról. A nő a gyerekekkel elbújt, majd azonnal értesítette a rendőrséget.

Amikor a dühös férfi hazaért,

 baltával és lapáttal esett neki a ház berendezésének.

Megrongálta a tűzhelyet, a mosó- és mosogatógépet, összetört három televíziót, betört két ablakot, tönkretette a légkondicionálót, sőt, még a szülők autójának hátsó szélvédőjét is kitörte. A vandál pusztítással a férfi összesen körülbelül 2 millió 250 ezer forint értékű kárt okozott a szüleinek.

A Szeghalmi Járási Ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt kezdeményezte a 35 éves férfi letartóztatását, nagyobb kárt okozó rongálás és zaklatás miatt. A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Gyulai Járásbíróság egy hónapra el is rendelte a vádlott letartóztatását, egyetértve a vádhatóság indítványával.

A fenyegetőzés soha sem elfogadott, főleg nem, ha gyilkossággal fenyegetőzik valaki. Akárcsak az a férfi, aki egy rendőrt vett célba.

 

