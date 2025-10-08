Megfenyegette a munkatársát, hogy megöli, közben késsel hadonászott

A vádirat szerint a nő egy munkahelyi rendezvényt követően azt gyanította, hogy kolléganője mérget kevert az italába. Emiatt bezárta a sértettet az öltözőbe, ahol a kialakult dulakodás során gázspray-vel lefújta, majd egy késsel többször az áldozat arca és nyaka felé szúrt, miközben halálos fenyegetéseket intézett hozzá - írta a Duol.hu.

Késsel fenyegette munkatársát, most a testi sértésről emberölési kísérletre súlyosbították a vádat

Fotó: Ádám János

A tragédiát csak a helyszínre siető munkatársak tudták megakadályozni. Mint a Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményéből kiderült, a támadó a bűncselekmény után a főnökének is fenyegető üzeneteket küldött.

Rossz vége lett a fenyegetőzésnek

A Székesfehérvári Törvényszék eredetileg két év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a nőre testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértése és zaklatás miatt. Azonban a fellebbviteli főügyészség súlyosítási indítványára a Győri Ítélőtábla megváltoztatta az ítéletet:

a vádlottat négy év letöltendő börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélték, kizárva a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét.

