Megmozdultak a csillárok csütörtök este 7 óra után a Pest vármegyei Inárcson. A település alatt egy kisebb, 2,1-es erősségű földrengés volt, anyagi károkról nem érkezett bejelentés a hatóságokhoz.
Csütörtök este 19:17-kor földrengés rázta meg a Pest vármegyei Inárcsot és a közeli településeket - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
Földrengés Pest vármegyében
A földmozgás viszonylag kis erősségű, 2,1-es magnitudójú volt, így egyelőre károkról nem érkezett jelentés - tájékoztatott a katasztrófavédelem. Legutóbb szerdán volt kisebb földmozgás hazánkban, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében érzékeltek egy 4-es erősségű földmozgást.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!