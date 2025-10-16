Csütörtök este 19:17-kor földrengés rázta meg a Pest vármegyei Inárcsot és a közeli településeket - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Földrengés rázta meg Pest vármegyét (Illusztráció)

Fotó: Getty Images

Földrengés Pest vármegyében

A földmozgás viszonylag kis erősségű, 2,1-es magnitudójú volt, így egyelőre károkról nem érkezett jelentés - tájékoztatott a katasztrófavédelem. Legutóbb szerdán volt kisebb földmozgás hazánkban, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében érzékeltek egy 4-es erősségű földmozgást.