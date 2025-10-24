Bilincsben végezték a zalai fosztogató tinédzserek

Nem mindennapi eset borzolta fel a kedélyeket Zalában. Két 14 éves fiú annyira beleélte magát a nagybetűs életbe, hogy sorra rabolták végig a környéket. A rendőrök szerint a tini fosztogatók hónapokon át szinte mindenből próbáltak pénzt csinálni – írta a Zaol.hu.

A fosztogatók mindenből pénzt akartak csinálni

Fotó: police.hu

A police.hu beszámolója szerint már a nyár eleje óta záporoztak a bejelentések a rendőrségre, amelyek között volt eltűnt pénz, szerszámok, elektronikai kütyük és még autóalkatrészek is. A rendőrök nem is hittek a szemüknek, amikor kiderült, hogy a fosztogatók még csak 14 évesek.

Megbuktak a fosztogatók

A galamboki kamaszok annyira belejöttek a bűnözésbe, hogy tevékenységük folyamatossá vált. Majd október 20-án éjszaka ismét portyára indultak és betörtek egy ingatlanba, ahonnan elektromos kisgépeket vittek el, természetesen azért, hogy eladják őket. Csakhogy a tervük ezúttal nem jött be. A rendőrök széleskörű adatgyűjtéssel kiderítették, hogy megint a két fiú áll a háttérben és már nem úszták meg egy ejnye-bejnyével.

Elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe is vették őket és most már a letartóztatásuk is folyamatban van.

A helyiek szerint a gyerekek eddig teljesen átlagosnak tűntek, iskolába jártak, bicikliztek, fociztak, senki nem gondolta volna, hogy éjjelente betörők bőrébe bújnak. A rendőrök most azt próbálják kideríteni, mi vitte rá a fiúkat erre az ámokfutásra.

