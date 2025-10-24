Hírlevél

fosztogató

Bilincsben végezték a zalai fosztogató tinédzserek

Két 14 éves zalai fiú úgy döntött, hogy saját akciófilmet forgat az életéből. Egyszerű diáknak tűntek napközben, éjszaka viszont igazi fosztogatók lettek. Házak, műhelyek, autók is áldozatul estek a fiatal betörőknek, a rendőröknek azonban sikerült elkapni őket mielőtt újabb kalandra indultak volna.
Nem mindennapi eset borzolta fel a kedélyeket Zalában. Két 14 éves fiú annyira beleélte magát a nagybetűs életbe, hogy sorra rabolták végig a környéket. A rendőrök szerint a tini fosztogatók hónapokon át szinte mindenből próbáltak pénzt csinálni – írta a Zaol.hu.

A fosztogatók mindenből pénzt akartak csinálni
Fotó: police.hu

A police.hu beszámolója szerint már a nyár eleje óta záporoztak a bejelentések a rendőrségre, amelyek között volt eltűnt pénz, szerszámok, elektronikai kütyük és még autóalkatrészek is. A rendőrök nem is hittek a szemüknek, amikor kiderült, hogy a fosztogatók még csak 14 évesek.

Megbuktak a fosztogatók

A galamboki kamaszok annyira belejöttek a bűnözésbe, hogy tevékenységük folyamatossá vált. Majd október 20-án éjszaka ismét portyára indultak és betörtek egy ingatlanba, ahonnan elektromos kisgépeket vittek el, természetesen azért, hogy eladják őket. Csakhogy a tervük ezúttal nem jött be. A rendőrök széleskörű adatgyűjtéssel kiderítették, hogy megint a két fiú áll a háttérben és már nem úszták meg egy ejnye-bejnyével. 

Elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe is vették őket és most már a letartóztatásuk is folyamatban van.

A helyiek szerint a gyerekek eddig teljesen átlagosnak tűntek, iskolába jártak, bicikliztek, fociztak, senki nem gondolta volna, hogy éjjelente betörők bőrébe bújnak. A rendőrök most azt próbálják kideríteni, mi vitte rá a fiúkat erre az ámokfutásra.

Rejtélyes betörésből a közelmúltban sem volt hiány. Még mindig hangos a közvélemény a csókakői manóként elhíresült tolvajtól, aki egy óvodába surrant be, majd miután elszívott pár szál cigarettát, angolosan távozott egy 40x40 centiméteres ablakon át.

 

 

