Nagy a baj az M3-ason! Három autó érintett a frontális ütközésben

Egy brutális balesethez rohantak a mentők az M3-as autópálya 26-os kilométerénél, Gödöllő magasságában kiépített tereléshez október 4-én, szombaton délután. A Heol.hu frontális ütközésről számolt be. Azt írják, nem kettő, hanem három autó ütközött össze.

Frontális ütközés az M3-ason, három autó ment egymásnak (A kép illusztráció)

A helyszínre a gödöllői hivatásos és a csömöri önkéntes tűzoltók vonultak ki, a rajok már áramtalanították az autókat, amelyek elfoglalják az utat. Az érintett szakaszon azonnal komoly dugó alakult ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint.

Nehezen járható a sztárda a frontális ütközés miatt

Budapest felé két sávon halad a forgalom, az átterelt oldalon is nagy a dugó az Útinform szerint. Vásárosnamény irányában Gödöllőn keresztül leterelik a forgalmat. Itt már közel 3 kilométeres volt a dugó 16 óra 30 perckor.

Pénteken sem lehettek nyugodtak az autópályákon közlekedők. Több baleset is történt, még az M1-esen kigyulladt kocsihoz rohanó tűzoltóautó is karambolozott. Erről bővebben olvashat, ha ide kattint.

