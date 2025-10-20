Hírlevél

Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

fegyveres támadás

Szikével esett neki áldozatának egy férfi a villamosmegállóban

4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Rátámadtak egy nőre egy szegedi villamosmegállóban még májusban. Garázdaság miatt emelt vádat támadója ellen a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség.
fegyveres támadásvillamos megállóhelygarázdaság bűntettvádfegyveres garázdaság

2025 májusában Szegeden egy nő éppen a villamosra várt, amikor összeveszett egy férfivel, aki megtámadta és megfenyegette - írta meg a Délmagyar.hu. A férfi megütötte a nőt, aztán előkapta a szikéjét, amivel belevágott a karjába és közölte: megöli. Garázdaság és zaklatás miatt felelhet.

Garázdaság történt egy szegedi villamosmegállóban
Garázdaság történt egy szegedi villamosmegállóban
Kép forrása: DM/Délmagyar (illusztráció)

Garázdaság miatt felelhet

Letartóztatták a többszörösen büntetett előéletű férfit, aki ellen tette miatt felfegyverkezve elkövetett garázdaság és zaklatás miatt emelt vádat a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség. Sorsáról a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

Nem ez az első villamosmegállói támadás. Budapesten a Blaha Lujza téren egy nő támadt rá egy biztonsági őrre. A másik biztonsági őr nem sietett kolléganője segítségére.

 

 

