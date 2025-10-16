Döbbenetes videó a randalírozásról és a rendőrség rajtaütéséről

Szeptember végén érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy a Déli pályaudvarról Pincehelyre tartó személyvonaton egy körülbelül tízfős társaság hangoskodásával riadalmat kelt az utasokban. A vonaton randalírozó családtagokat és társaikat végül október 15-én, csoportos garázdaság miatt állították elő - írja a Police.hu.

Csoportos garázdaság miatt kell felelnie a vonaton randalírozó társaság tagjainak

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A férfiakból, nőkből és gyermekekből álló, ercsi lakosokból verbuválódott csoport agresszív viselkedésével félelmet okozott a többi utasban, egyikük pedig megrúgta a rendet helyreállítani próbáló jegyvizsgálót.

Nem marad büntetlenül a garázdaság

A társaságot a rendőrök Ercsinél várták, és bár a helyszínen még nem korlátozták őket személyi szabadságukban, azonban soron kívül megkezdték az ügy részletes vizsgálatát. A nyomozók elemezték a vonaton és a jegyvizsgáló testkameráján rögzített felvételeket is, október 15-én pedig akciót szerveztek az elkövetők elfogására. A rajtaütés során három férfit és három nőt állítottak elő, akiket csoportosan elkövetett garázdaság miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Egyiküket közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével is meggyanúsították, két személyt pedig őrizetbe vettek, és kezdeményezik letartóztatásukat.

Gyerekeivel együtt lopott az egyik nő

A nyomozók egy 45 éves nőt szintén őrizetbe vettek, akivel kapcsolatban megalapozott a gyanú arra, hogy 14 év alatti gyermekeivel együtt több Pest vármegyei településen rendszeresen követett el lopásokat, gyermekei pedig az ő jelenlétében kiskorúakat bántalmaztak, és egyéb jogsértéseket követtek el. Az asszony ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Minden előzmény nélkül rontott rá egy férfi az egyik utasra a hatvani vonaton. A balhé során az utast a támadója nagy erővel ököllel ütötte, majd a földre kerülve tovább bántalmazta. Részletek az Origo cikkében.