Nemrég szerzett jogosítványt, mégsem ismeri a KRESZ-t: zebrán gázolt egy fiatal

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy 19 éves sofőr ellen az ügyészség, amely végrehajtandó fogházra és közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt. A fiatal tavaly november 24-én Orosházán, egy gyalogátkelőhelyen gázolt el két, szabályosan közlekedő 70 éves nőt. A baleset során egyikük 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, azonban a másik idős nő a helyszínen életét vesztette - írta a Beol.hu.

Zebrán gázolt, halálos baleset gondatlan okozása miatt fog felelni a fiatal

Fittyet hányt a KRESZ szabályaira, embert gázolt

A Gyulai Járási Ügyészség közölte, a 19 éves, büntetlen előéletű, orosházi fiatalember, aki 45 km/h körüli sebességgel gázolta el a zebrán áthaladó két idős nőt, megszegte azt a szabályt, amely kimondja, hogy a jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal, és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy – amennyiben szükséges – előtte meg is tudjon állni. Ugyanis járművel a zebrán áthaladó gyalogosnak mindig elsőbbséget kell adni.

Október első szombatján gyalogosgázolás történt Kecelen is. Egy idős, kerékpárral közlekedő nőt ütött el egy autó, ugyancsak a zebrán. Az asszony a szemközti sávba zuhant, ahol beszorult egy szembejövő autó alá.