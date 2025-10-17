Pokoli kínokat élt át a magyar nő, akit gonosz szülei öltek meg

Egy születésétől fogva mozgáskorlátozott nőt a szülei ápoltak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Addig nem is volt semmi baj, amíg nem öregedtek meg. A gonosz szülőknek alighanem elegük lett középkorú lányuk ápolásából, úgyhogy elhatározták: megölik, de nem kíméletes halált szántak neki. Kegyetlen tervet eszeltek ki.

Pokoli kínokat élt át a magyar nő, akit gonosz szülei az ágyhoz kötve hagytak meghalni (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A nagybeteg nő 2024-ig tudott járni, tavaly viszont már nem ment neki. Szülei kétszintes családi házuk emeletére vitték, ahol még mosdó sem volt. Egy olyan szobába zárták, ahonnan segítség nélkül kijutni sem tudott a mozgássérült nő, ráadásul szülei ágyhoz kötözték.

Sem enni, sem inni nem adtak neki és nem is mosdatták. A nő bepisilt és bekakált, mert ebben sem segítettek neki gonosz szülei.

A két idős ember gyakorlatilag halálra ítélte a lányát, aki élete végére kórosan lesoványodott, testét pedig fekélyek borították, amelyek elfertőzödtek. Ebbe halt bele. Szülei ellen eljárás indult. Ma már csak az anyja él, az apja az eljárás során meghalt.

Gonosz anyja börtönbe kerülhet

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség a nyugdíjas asszonyt különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja amiatt,

mert a gyermekének hosszú időn keresztül rendkívüli szenvedést okozott.

A főügyészség indítványa - beismerés és tárgyalásról lemondás esetén - 15 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás.

Egy kegyetlen, Somogy (vár)megyei gyilkosságról beszéltek Magyarországon 39 évvel ezelőtt. Egy idős férfit fejszével agyonvertek, amikor a kanapén feküdt. A segesdi tragédia rekonstruálása nem kis gondot okozott a nyomozóknak. Arra jöttek rá, hogy az egyik rokona végzett vele. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.