Több száz millió forintot foglaltak le a hatóságok megvesztegetett kórházi dolgozóktól

Két éve októberben, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentést tett három közalkalmazott ellen. A két gyanúsított főorvos havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén jogtalanul, az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért - írta meg a Borsonline.hu.

Egy illegális pénztárt is működtettek a gyanúsítottak, hogy fenntartsák a jogszerűség látszatát

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock (Illusztráció)

A két főorvos személyesen vette át a pénzt, távollétükben pedig egy szociális munkás segített nekik.

A három gyanúsított nem menekült a hatóságok elől

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, míg a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Őrizetbe vették a két főorvost, kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet elrendelt a bíróság.

