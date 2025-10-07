Hírlevél

hálapénz elfogadás

Több száz millió forintot foglaltak le a hatóságok megvesztegetett kórházi dolgozóktól

2023. október 6-án a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentést tett kórházi alkalmazottak ellen vesztegetés miatt. Idén október 1- én két főorvost és egy szociális munkást kapták el a hatóságok. A gyanúsítottaktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglalt le a rendőrség.
Két éve októberben, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentést tett három közalkalmazott ellen. A két gyanúsított főorvos havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén jogtalanul, az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért - írta meg a Borsonline.hu.

Egy illegális pénztárt is működtettek a gyanúsítottak, hogy fenntartsák a jogszerűség látszatát
Fotó: Peter Gudella / Shutterstock (Illusztráció)

A két főorvos  személyesen vette át a pénzt, távollétükben pedig egy szociális munkás segített nekik.

A három gyanúsított nem menekült a hatóságok elől

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, míg a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Őrizetbe vették a két főorvost, kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet elrendelt a bíróság.

Egy kapuvári idős orvos sem menekült a hatóságok elől a közelmúltban, kórházban ütöttek rajta a rendőrök.  A férfi hálapénzt fogadott el a gyanú szerint. 

 

 

 

