Először róhatta le kegyeletét személyesen a Huszti-ikrek édesapja

2025. január 7-én hajnalban nyoma veszett egy magyar ikerpárnak, Huszti Elizának és Henriettának a skóciai Aberdeen-ben, a hatóságok hetekkel később a Dee folyóban találták meg holttestüket. A gyászoló édesapának csak a napokban volt lehetősége először kimenni a monori református temetőhöz leróni kegyeletét - írta meg a Borsononline.hu.

A Huszti-ikrekről készült utolsó képek egyikén a lányok a Dee folyó partján sétálnak, gyászoló szüleik a mai napig nem tudják, pontosan mi történt

Fotó: Police Scotland

Legalább egy hektáron fekszik a monori temető, főként idős elhunytak sírjai találhatóak itt. Ezért is olyan nehéz az édesapa számára rápillantani gyermeki nevére, és a születési, elhalálozási dátumaikra. A lányai még csak 32 évesek voltak.

Január 7-én, eltűnésük napján az utcai kamerák felvételein még jól kivehetőek mindketten. Az ikerpár egy hátizsákkal sétált egymás mellett a zord időjárásban, majd 2:12 kor letértek a Victoria hídról, a Dee folyó mellett futó jeges ösvényre. Itt készült róluk az utolsó kép. Nem sokkal később egy éles női sikolyt hallott egy járókelő. Hetekkel később, január 31-én találták meg az ikerpár holttestét a vízben néhány órás különbséggel.

Huszti Miklós, a lányok édesapja egy-egy szál vörös rózsával, és gyermekei fényképeivel érkezett a temetőbe, felesége kíséretében. Az édesapa egy órát töltött el a temetőben. Mint mondta, amikor megcsókolta a sírra vésett neveket, olyan volt, mintha lányait csókolta volna meg.

A gyászoló édesapa tartja magát ahhoz, hogy gyilkosság történt

Az édesapa a Borsnak nyilatkozva kiemelte, biztos abban, hogy a lányai nem baleset áldozatai és nem követtek el öngyilkosságot sem. A férfi szerint valamilyen szörnyűséget láttak és ezért kellett meghalniuk.

A Huszti-ikrek rejtélyes eltűnéséről, haláláról már korábban is írtunk. Az ikerpár fel akarta mondani az albérletét eltűnésüket megelőzően.