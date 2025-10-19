Apa, apa, hol vagy? Apát akarom! – gyászol a család, beteg fiuk után a családfőt is elveszítették

A család fájdalma leírhatatlan. Először a 16 éves Dávidka búcsúzott el tőlük, aki már nem tudott tovább küzdeni a rákkal, majd Attila, a családfő fia ment utána, tragikus baleset érte május 8-án. Gyász árnyékolja be a család mindennapjait, a kislányok sírva várják haza szeretett édesapjukat – írta meg a Borsonline.hu.

Tragikus balesetet érte a gyászoló család fejét

Kép forrása: Borsonoline ( olvasói kép)

Május 8-án a gyerekek apja a kollegáival a munkába sietett. A 4613-as úton, Kőröstetétlen és Kocsér között a sofőr máig ismeretlen okból egy kombájnnak hajtott. A balesetben két ember azonnal meghalt, a sofőrt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az egyik áldozat volt Attila, akit kislányai a mai napig várnak haza. Egy évvel később, szinte napra pontosan akkor érte a tragédia, amikor rákban elhunyt a kisfia.

A gyászoló család közös sírba temette az édesapát a fiával

Felesége mindennap ellátogat a sírjához. A Borsnak azt mondta, fájdalma nem írható le szavakkal, és szerinte soha nem fog már elmúlni. A családtagok mindennap beszélgetnek elhunyt szeretteikről. A legkisebb kislány, Maja még óvodába jár, nővére, Jázmin már elsőosztályos. Erzsébet elmondása szerint a kicsi keresi az édesapját.

Apa, apa, hol vagy? Apát akarom"

– mondogatja a kislány. Erzsébet ilyenkor próbál erős lenni, és próbálja elmagyarázni neki, hogy az apja már nem fog hozzá hazajönni, amitől ő is mindig elsírja magát. A hűtőn ott van egykori fiúk, és az édesapja képe is, így mindennap emlékeznek rájuk, mindig szóba kerülnek. A kis Dávid halála után azt hitték, nagyobb fájdalom már nem érheti őket.