Gyermekük szeme láttára verte meg feleségét a kegyetlen férj

A vádirat szerint a házastársak kapcsolata már korábban megromlott a családfő túlzott italozása miatt. Ez állandó veszekedésekhez és a vádlott agresszív viselkedéséhez vezetett, és végül a gyerek védelembe vételét eredményezte. A Veszprém Vármegyei Főügyészség közlése alapján a részeg férfi 2024 novemberében, egy szóváltás során rátámadt feleségére: ököllel többször fejen és tarkón ütötte, illetve szorította a nő felkarját - írja a Veol.hu.

Gyerekük többször is végignézte, hogy a férfi bántalmazza feleségét (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Gyerekükkel akart menekülni

Közel három hónappal később a férfi ismét ittasan támadt rá feleségére, aki menekülni próbált, miközben gyerekének kiabálta, hogy kérjen segítséget. Bár a gyerek kérte apját, hogy fejezze be az agressziót, a vádlott erőszakkal többször visszarántotta és meg is rúgta a nőt.

Amikor az asszony a gyerekkel együtt akart volna elmenekülni a lakásból, a férje megakadályozta ezt, és kulcsra zárta a bejárati ajtót – személyi szabadságukat megsértve ezzel. A sértettek a fürdőszobába menekültek, majd a nő a férj figyelmetlenségét kihasználva tudott végül kiszaladni a lakásból.

Az ügyészség a távoltartás hatálya alatt álló, erőszakos elkövetővel szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott az Ajkai Járásbíróságnak, továbbá minden olyan foglalkozástól való eltiltást, amely révén kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

A családon belüli erőszak sajnos súlyosabb végkimenetellel is járhat, nemrég egy férfi meggyilkolta terhes párját, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.