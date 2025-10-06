Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

gyermekotthon

Gyerekotthonból a javítóintézetbe küldhetik a nevelőjét megtámadó fiút

6 perce
Vádat emeltek az ellen a fiatalkorú fiú ellen, aki 2023 nyarán Győr-Moson-Sopron vármegyében megtámadta a nevelőjét, miután az elvett tőle egy mobiltelefont. A nevelőnőt többször is nagy erővel lökte neki a gyerekotthon ablakának, majd egy szekrénynek.
A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint a támadás oka az volt, hogy 2023 nyarán a gyerekotthon nevelője elvette a mobiltelefont a fiatalkorú vádlottól, miután a fiú nem adta vissza azt társának. A feldühödött vádlott ezután szidalmazta a nevelőnőt, majd nagy erővel, ismételten nekilökte az ablaknak és a szekrénynek - írta a Kisalföld.hu.

Egy fiú gyerekotthon nevelőjére támadt, mikor elvette tőle a telefont (Illusztráció)
Egy fiú gyerekotthon nevelőjére támadt, mikor elvette tőle a telefont (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Gyerekotthonból javítóintézetbe

A nevelőnő, aki munkaköréből adódóan közfeladatot ellátó személynek minősül, szerencsére sértetlenül megúszta a támadást. A Győri Járási Ügyészség az erőszakos cselekedet miatt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja a fiút, és indítványozta, hogy a bíróság a fiatalkorú vádlott számára javítóintézeti nevelést rendeljen el.

Nemrég ugyancsak egy gyermekotthonban történtek meglepő dolgok, az egyik nevelő molesztált egy ott lakó 14 éves kislányt.

 

