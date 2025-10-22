Egy gyermeket súlyos állapotban vittek kórházba, több személy is megsérült a 21-esen történt karambolban

Kedden az esti órákban kisbusz és személyautó ütközött a 21-es főúton. A bátonyterenyei baleset helyszínéről sok személyt kórházba szállítottak, egy gyermek pedig súlyosan megsérült – írta meg a Nool.hu.

Több személy megsérült a karambolban, egy gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba Fotó:NVKI /Nool.hu

Egy gyermek súlyosan megsérült

Bátonyterenyénél egy 9 személyes kisbusz egy személyautóval ütközött kedd este a 21-es főúton. A balesettel kapcsolatban Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője tájékoztatta a nyilvánosságot, aki elmondta, hogy a

kisbuszban kilencen, míg az autóban öten utaztak, köztük három gyermek.

Több személy is kórházi ellátásra szorult,

a három gyerek közül egy súlyosan megsérült.

A balesettel kapcsolatban nyilatkozott az Országos mentőszolgálat is.

A helyszínről négy embert könnyebb sérülésekkel, míg egy gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

