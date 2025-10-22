Hírlevél

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

gyermek

Egy gyermeket súlyos állapotban vittek kórházba, több személy is megsérült a 21-esen történt karambolban

Hatalmas karambolt történt a 21-es főúton. Több személyt szállítottak kórházba, egy gyermek súlyosan megsérült.
Kedden az esti órákban kisbusz és személyautó ütközött a 21-es főúton. A bátonyterenyei baleset helyszínéről sok személyt kórházba szállítottak, egy gyermek pedig súlyosan megsérült – írta meg a Nool.hu.

Több személy megsérült a karambolban, egy gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba Fotó:NVKI /Nool.hu

Egy gyermek súlyosan megsérült

Bátonyterenyénél egy 9 személyes kisbusz egy személyautóval ütközött kedd este a 21-es főúton. A balesettel kapcsolatban Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője tájékoztatta a nyilvánosságot, aki elmondta, hogy a  

kisbuszban kilencen, míg az autóban öten utaztak, köztük három gyermek.

 Több személy is kórházi ellátásra szorult, 

a három gyerek közül egy súlyosan megsérült.

A balesettel kapcsolatban nyilatkozott az Országos mentőszolgálat is.

A helyszínről négy embert könnyebb sérülésekkel, míg egy gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

Megrázó tragédia történt továbbá kedd este a 22-es főúton is. A halálos gázolás következtében egy gyalogos a helyszínen az életét vesztette. A megrázó tragédia részleteit az Origóra kattintva tudja elolvasni.

 

 

